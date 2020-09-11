Еще больше мяса пообещали добавить в бесплатные завтраки школьников Барнаула

В Барнауле комбинат школьного питания «Глобус» после жалоб родителей скорректировал меню, которое сейчас проходит согласование с Роспотребнадзором, сообщает ГТРК «АЛТАЙ» .

Напомним, запущенное в Барнауле с 1 сентября бесплатное горячее питание для начальной школы сразу же вызвало скандал. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

После этого в мэрии города заявили, что учеников кормят и будут кормить не только полезными кашами, но и биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и другими яствами.

В целом же, подчеркнули власти, пока еще идет работа над улучшением рациона питания — этим занимается комбинат школьного питания «Глобус».

При этом родителям посоветовали «более взвешенно» оценивать школьные приемы пищи — если нет мяса, то это не значит, что плохо покормили. Однако пообещали доработать меню или заменить позиции.

В школьной столовой. barnaul.org

Как сообщил руководитель «Глобуса» Евгений Скурлатов, уже скорректировали меню, которое разрабатывал Московский институт отраслевого питания.

«Волнуется та часть родителей, чьи дети питаются завтраками. Да, скудно, потому что кашка, мы не привыкли к кашке… Всем хочется, почему-то, чтобы мясо было три раза в день!» — объяснил он возмущения родителей школьников.

Что касается корректировки, отметил Скурлатов, в меню точно останутся сосиски. При этом логично подавать сосиски с кашей, а не с куском прожаренного мяса и фрикадельками, поэтому такой гарнир как гречневая каша точно останется.

Он не уточнил, какими еще мясными продуктами, помимо сосисок, будут кормить барнаульских школьников. Также не ответил, когда начнет действовать скорректированное меню.

Возможно, новый более мясной рацион школьники увидят в понедельник 14 сентября — так как прежнее меню утверждали в конце августа сроком на две недели.

Бесплатное горячее питание в школах Барнаула получают почти 37 тыс. учащихся начальной школы, на эти цели до конца года потратят 144 млн рублей.