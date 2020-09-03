Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Власти Барнаула развеяли слухи о школьных меню «без мяса»

По многочисленным обращениям родителей меню в барнаульских школах будут совершенствовать, рассказали altapress.ru в комитете по образованию города.

Столовые приборы.
Столовые приборы.
СС0

Комбинат школьного питания «Глобус» работает над улучшением рациона питания и меню. В нем будет не только гречка, но и шницели и фрикадельки.

«Прорабатывается вопрос балансировки разнообразия рациона между завтраком и обедом. Планируется, что детей будут кормить творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и др. не только в обед, но и на завтрак. Также усовершенствуют приготовление гарниров, чтобы питание стало не только полезным, но и вкусным. Каши, содержащие так необходимые растущему организму минералы и витамины, тоже входят в рацион двухнедельного меню», — пояснили в комитете по образованию.

Что входит в меню — можно узнать на сайте каждой школы.

Ранее родители пожаловались, что детей в школе собираются кормить одними кашами и запеканками, а мяса не будет совсем.

С 1 сентября в России все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены горячим обедом не менее одного раза в день.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость