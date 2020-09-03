Власти Барнаула развеяли слухи о школьных меню «без мяса»

По многочисленным обращениям родителей меню в барнаульских школах будут совершенствовать, рассказали altapress.ru в комитете по образованию города.

Комбинат школьного питания «Глобус» работает над улучшением рациона питания и меню. В нем будет не только гречка, но и шницели и фрикадельки.

«Прорабатывается вопрос балансировки разнообразия рациона между завтраком и обедом. Планируется, что детей будут кормить творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и др. не только в обед, но и на завтрак. Также усовершенствуют приготовление гарниров, чтобы питание стало не только полезным, но и вкусным. Каши, содержащие так необходимые растущему организму минералы и витамины, тоже входят в рацион двухнедельного меню», — пояснили в комитете по образованию.

Что входит в меню — можно узнать на сайте каждой школы.

Ранее родители пожаловались, что детей в школе собираются кормить одними кашами и запеканками, а мяса не будет совсем.

С 1 сентября в России все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены горячим обедом не менее одного раза в день.