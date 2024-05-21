Представить, как преподают основы робототехники, ботаники и производства мультфильмов дошкольникам, довольно сложно. Но в детском саду «Истоки» в Барнауле такое не только представили, но еще и воплотили в жизнь. Рассказываем, как передовая образовательная технология STEAM заставляет малышей пищать от восторга.

Совместить полярности

В оригинале название образовательной технологии — STEM. Расшифровывается это как Science, Technology, Engineering, Mathematics — то есть «наука, технологии, инженерия, математика».

Конечно, деток здесь не учат паять микросхемы и разбираться в компьютерных кодах. Суть в том, чтобы развить логическое, конструктивное мышление. Все это делается через игру и творческую инициативу, собственный опыт — так, как известно, лучше запоминается как взрослым, так и детям.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

В «Истоках» решили уделить особое внимание воспитательному и творческому компоненту. Поэтому в аббревиатуре появилась буква A — Art, то есть искусство. В организации постарались соединить две полярности, чтобы развитие детей было всесторонним. Получился STEAM.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

Удобное здание, в котором раньше размещался лицей, позволило организовать целый STEAM-парк с несколькими площадками. Заведующая детским садом Татьяна Бочкарева отметила, что хоть и не у каждой образовательной организации есть такие возможности в плане места, при желании можно обустроить у себя хотя бы часть.

Мягкий для самых маленьких

На первой площадке, в которой занимается младшая группа, нам показали авторский конструктор. Сделан он по принципу силиконовых скрепышей, которые мы привыкли видеть в магазинах. Только на ощупь гораздо приятнее, потому что текстильный.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

От разноцветных шнуров и пуговиц ребятишек не оторвать. Собирают этот конструктор они с завидным энтузиазмом.

«Начали со скрепышей. Постепенно проект оброс новыми деталями, и теперь эта разработка позволяет заниматься плоскостным и объемным моделированием, — рассказала старший воспитатель детского сада №261 "Истоки" Ольга Давыдова. — Здесь развивается мелкая моторика, а также крупная моторика в кистевых суставах, потому что для соединения деталей нужно прилагать некоторые усилия».

Заинтересовать двухлетних малышей робототехникой практически невозможно, рассказала нам Татьяна Бочкарева. Однако это позволяет закладывать основы пространственного мышления, с которым ребята переходят на следующую ступень.

С этим проектом «Истоки» выиграли на всероссийском конкурсе «Воспитатели России».

Робопчелки учат планировать

Наша следующая станция предназначена для детей постарше — цифровая лаборатория «Наураша». Она оснащена простыми первичными роботами-пчелами и пластиковым конструктором. Его цвета, кстати, повторяют текстильных скрепышей — чтобы обеспечить преемственность при переходе на другой уровень.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

Робопчелы ходят прямыми линиями. Образовательная задача ребят — выстроить в голове маршрут роботов так, чтобы достичь цели, и запрограммировать их с помощью кнопок. Доедет ли пчелка до нужной точки или нет, заранее никто не знает. Так развивается логическое мышление.

Есть формы упрощенные, где механизмы ездят по клеточкам, а есть более сложные и творческие — там надо все делать на глаз. В садике для ребят проводят даже целые турниры.

Все серьезно

Апогей технологии конструирования — робототехника. В STEM-лаборатории, в которую нас провели дальше, роботы выглядят точно как на обложке какого-нибудь специализированного журнала вроде «Юного техника».

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

Малыши собирают здесь модели и программируют их через мобильное устройство. На гостей почти и не смотрят — настолько увлечены. Оно и немудрено, мы сами оторвать взгляд не можем.

Кстати, конструктор «Юный мастер», используемый здесь, — отечественный, аналог специальной линейки от ушедшего «Лего». Моделей, которые можно собрать, здесь даже больше, а механизмы управляются уже не с ноутбука, а с планшета.

На базе учреждения проходят чемпионаты по робототехнике. Городской комитет по образованию выделил деньги на закупку нового оборудования, которое используется не только для конкурсов, но и в образовательных целях.

Робототехника, наряду с английским и ушу, также открыта для дополнительного образования.

Место чуда и сказки

После настоящих роботов в садике, казалось, удивляться нечему. Но нет. Театр света и тени, загадочный и прекрасный, с настоящими светящимися красками, все-таки заставил изумленно ахнуть.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

«Темнота — это не только пространство страхов, но и место для чуда и сказки, — объясняет Ольга Давыдова. — Мы используем флуоресцентное освещение, прожектора, диафильмы, цветную воду и другие приемы освещения. Сейчас мы с помощью этой технологии изучаем петроглифы Алтая».

Мультфильмы для таких образовательных проектов делает местная организация «Соломенная капитель», которая уже несколько лет реализует президентские гранты. В ней оживляют петроглифы Большого Алтая и создают настоящие мультфильмы. Всего уже снято более 40 сюжетов. Организация также проводила интерактивные уроки.

Мы видим, как ребята наносят наскальные рисунки прямо на себя специальной краской, чтобы оживить их уже в реальности. Свечение древних узоров в темноте завораживает.

И если на прошлой площадке малыши программировали пчелок, то теперь они «программируют» друг друга, когда ставят сценки. Ребенок может попробовать себя и как актер, и как режиссер, и как сценарист, и даже как оператор. Настоящая производственная проба.

Сам себе режиссер

Рисунки подопечные детского сада оживляют еще и в собственной анимационной студии. Персонажей лепят из пластилина, размещают на специальной площадке, фотографируют, а затем программа монтирует кадры в мультфильм.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

На всех этапах работы трудятся сами ребята — от сценария и изготовления персонажей до озвучки уже смонтированного ролика. Обычно мультфильмы длятся не больше минуты — для образовательных целей больше и не нужно. Более длинные делаются на конкурс.

Нам повезло, мы стали свидетелями озвучки уже отснятого мультфильма — драматичной истории волчонка, которого выгнали из стаи, но он нашел новых друзей.

STEAM-парк в детском саду №261 «Истоки». Анна Зайкова

Юные садоводы

Конечная точка нашего инновационного путешествия — живой уголок. Большое помещение заполнено живыми цветами и инсталляциями природных зон, на возвышении щебечут птицы.

Обязательный компонент программы — уход за растениями. У каждого цветка есть табличка с названием. Есть цветы вне программы, которые трогать нельзя — они помечены, как ядовитые, «чтобы наверняка».

Это такое помещение, где дети могут работать вместе с родителями, ухаживать за цветами и птичками. Участие родителей — один из компонентов STEAM-технологии. Тут же есть и удобная зона отдыха с книгами.

«Вот такой STEAM-парк, — подытожила встречу Татьяна Бочкарева. — Пространство мы организовали раньше, чем оформили инновационный проект, но вскоре поняли, что нужно привести это в систему. Постепенное развитие от самых маленьких к старшей группе. Мы подготовили методическое обоснование, организовали пространство. И теперь готовы делиться с другими организациями опытом, как это повторить у себя».

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