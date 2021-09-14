15 сентября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Российских школьников накормили супом с пауками

Прокуратура проверит самарскую школу после того, как родители учеников пожаловались на качество питания детей. Школьники несколько раз вылавливали из супа пауков, пишет портал 63.ru.

Кастрюля. Кухня.
Кастрюля. Кухня.
CC0

«На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный. 4 класс», — пожаловалась одна из родительниц.

В местном департаменте образования заявили, что вопрос взяли на контроль. Школу ждет тщательная проверка, а с директора запросили объяснительную.

«К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении», — добавили в региональной прокуратуре.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на мерзкое питание детей в школе: в стакане с компотом обнаружился опарыш, а в сырье для напитка были видны сгнившие яблоки.

Министр образования назвал эту историю вопиющей, а на самом комбинате школьного питания объяснили, что фруктовые черви безвредны.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость