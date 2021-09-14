Российских школьников накормили супом с пауками

Прокуратура проверит самарскую школу после того, как родители учеников пожаловались на качество питания детей. Школьники несколько раз вылавливали из супа пауков, пишет портал 63.ru .

«На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный. 4 класс», — пожаловалась одна из родительниц.

В местном департаменте образования заявили, что вопрос взяли на контроль. Школу ждет тщательная проверка, а с директора запросили объяснительную.

«К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении», — добавили в региональной прокуратуре.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на мерзкое питание детей в школе: в стакане с компотом обнаружился опарыш, а в сырье для напитка были видны сгнившие яблоки.

Министр образования назвал эту историю вопиющей, а на самом комбинате школьного питания объяснили, что фруктовые черви безвредны.