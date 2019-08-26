Сибирские учителя могут получить в День знаний необычные букеты

Традиционные букеты из гладиолусов 1 или 2 сентября могут сменить оригинальные наборы из цветов, фруктов, орехов и шоколада. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Специализированные магазины и отделы Новосибирска подготовили в качестве подарков на День знаний ореховые букеты, чайные букеты, наборы из фруктов и цветов, а также букет, составленный из конфет и пирожных.

Еще один популярный тренд столицы Сибири — розы, изготовленные из мыла. Стоимость оригинальных подарков может составлять от 300 рублей и до 10 тыс.

Если же родители не хотят, чтобы их ребенок выглядел чересчур оригинально, то они могут купить для любимого классного руководителя набор полевых цветов в картонной коробке.

Напомним: в этом году школьные линейки состоятся 2 сентября, так как традиционная дата Дня знаний выпадает на воскресенье.