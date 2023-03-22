Стало известно, как будет проходить обучение в школе по новым образовательным стандартам

В обновленной системе уменьшат количество академических часов и вместят все занятия в пятидневную учебную неделю.
Сейчас некоторые школы все еще обучают школьников по субботам.
Из состава обязательных предметов исключат второй иностранный язык. Ранее в некоторых школах, помимо английского, обязательным внедряли, например, немецкий или французский.
По второму иностранному языку школьники должны были сдавать экзамены наравне со всеми обязательными уроками. Не всем давалось это легко.
Готова новая Федеральная образовательная программа. Она будет единой во всех регионах России.
В ведомстве не исключают субъективных моментов, например, по части истории, культуры и географии — у каждого региона они свои.
Также в ФООП всех уровней обучения будет федеральная рабочая программа воспитания.
В основном школы будут учиться по системе четвертей. Однако за образовательным учреждениями останется право организовывать учебный процесс по триместрам.
Помимо прочего, установили единое начало и окончание учебного года: неизменно с 1 сентября, но теперь всегда по 20 мая. Раньше последний день обучения можно было предсказать лишь ориентировочно. Теперь учебный год будет длиться ровно 34 недели.
Каникулы не продлили, но усреднили: после первых трех четвертей — по девять дней, а после четвертой — не менее восьми недель.