Стало известно, как будет проходить обучение в школе по новым образовательным стандартам

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Будет ли единая программа обучения?

Готова новая Федеральная образовательная программа. Она будет единой во всех регионах России.

В ведомстве не исключают субъективных моментов, например, по части истории, культуры и географии — у каждого региона они свои.

Также в ФООП всех уровней обучения будет федеральная рабочая программа воспитания.