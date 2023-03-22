22 марта
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Образование

Стало известно, как будет проходить обучение в школе по новым образовательным стандартам

Школы России с 1 сентября 2023 года будут учиться по обновленным стандартам. Некоторые школы Алтайского края уже перешли на обновленные ФГОС, сообщают в региональном минобрнауки. О том, как это организуют и что изменится — разбирается altapress.ru.

Школа.
Школа.
unsplash.com
1
Изменится ли что-то в количестве учебных дней?

В обновленной системе уменьшат количество академических часов и вместят все занятия в пятидневную учебную неделю.

Сейчас некоторые школы все еще обучают школьников по субботам.

2
Обязательные предметы останутся теми же?

Из состава обязательных предметов исключат второй иностранный язык. Ранее в некоторых школах, помимо английского, обязательным внедряли, например, немецкий или французский.

По второму иностранному языку школьники должны были сдавать экзамены наравне со всеми обязательными уроками. Не всем давалось это легко.

3
Будет ли единая программа обучения?

Готова новая Федеральная образовательная программа. Она будет единой во всех регионах России.

В ведомстве не исключают субъективных моментов, например, по части истории, культуры и географии — у каждого региона они свои.

Также в ФООП всех уровней обучения будет федеральная рабочая программа воспитания.

4
Когда будет заканчиваться учебный год и продлят ли каникулы?

В основном школы будут учиться по системе четвертей. Однако за образовательным учреждениями останется право организовывать учебный процесс по триместрам.

Помимо прочего, установили единое начало и окончание учебного года: неизменно с 1 сентября, но теперь всегда по 20 мая. Раньше последний день обучения можно было предсказать лишь ориентировочно. Теперь учебный год будет длиться ровно 34 недели.

Каникулы не продлили, но усреднили: после первых трех четвертей — по девять дней, а после четвертой — не менее восьми недель.

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