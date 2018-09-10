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Когда в Барнауле объявят победителей голосования за детские сады

9 сентября в Барнауле вместе с выборами губернатора Алтайского края прошло голосование за лучший детский сад. В нем приняли участие порядка 60 тысяч горожан. По результатам этого опроса барнаульцев выберут 15 дошкольных учреждений, которые получат дополнительные деньги.

Детский сад. Песочница.
Детский сад. Песочница.
СС0

В «розыгрыше» оказались 5 миллионов рублей, которые детсады-победители смогут потратить «на развитие образовательной среды».

Как сообщила председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина, итоги голосования озвучат к концу этой недели.

Как распределят деньги

В каждом из пяти районов города будут определены три победителя. Занявший 1 место в районе детский сад получит полмиллиона рублей, за 2 место дадут 300 тыс. рублей, за третье — 200 тыс. рублей.

На что можно потратить выигранные деньги

Дошкольные учреждения смогут направить их на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря.

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