Студенты новосибирского «Новоколледжа», который прекратит свою работу в июле 2024 года, столкнулись с серьезной проблемой. У них есть риск не получить дипломы государственного образца, сообщает «КП-Новосибирск».

Это может стать препятствием для поступления в вуз или другой колледж в будущем. Студенты находятся в отчаянии, а родители готовят иски к образовательной организации.

«Новоколледж» — это полностью коммерческое негосударственное учреждение. Оно привлекало абитуриентов своей необычной учебной концепцией, обещая «учебу как на Западе».

На сайте «Новоколледжа» указано, что для каждого ученика составлялось индивидуальное расписание. Также студенты могли посещать различные кружки: от театрального до шахматного. А после первого курса можно было даже сменить специальность, если она не нравилась.

Подростки поступали в учебное заведение, когда у него была лицензия. Но в 2023 году основателя колледжа Сергея Чернышова* признали иноагентом, и он покинул свой пост.

Тогда Минобр Новосибирской области лишил «Новоколледж» аккредитации. На пост директора организации пришел Юрий Лобанов. «Новоколледж» пытался вернуть лицензию, но безуспешно.

Однако в руководстве колледжа заявили, что выход все-таки нашелся.

«Есть просто дипломы «Новоколледжа» - они, безусловно, будут выданы. А есть диплом государственного образца, который дает право поступать в университет. С точки зрения работодателей, это неважно, ведь они сейчас мало такими дипломами интересуются. Но важно с точки зрения поступления в вуз. В вуз собираются идти далеко не все: из 100 выпускников на защиту госдиплома выходят примерно 40», — прокомментировал КП-Новосибирск директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов.

Руководство колледжа также нашло партнера, который по договору сетевого обучения готов провести выпускные экзамены с выдачей дипломов государственного образца. Лобанов заявляет, что эта схема легальная, ведь учится сразу в двух или трех колледжах не запрещено.

Однако студенты сомневаются, они надеются получить хотя бы академическую справку и не знают кому верить.

«Нам объясняли так: сдаете после колледжа ЕГЭ и идете получать высшее. Ну а тем, кому нужен диплом гособразца, нужно договариваться с другими колледжами-партнерами», — рассказала источнику студентка третьего курса.

Студентка намерена после сессии найти другой колледж, где ее примут сразу на четвертый курс, а не заставят учиться с первого.

В студенческих чатах бурно обсуждают ситуацию: многие не понимают, как закрывать задолженности, что делать с неудовлетворительными оценками, и запрашивают академические справки, за которыми сейчас выстраиваются большие очереди. В это же время родители готовятся подать иск к руководству колледжа.

Студенты рассказали, что ожидать возврата средств бессмысленно, но можно надеяться на привлечение руководства к ответственности.

* Минюстом РФ внесен в реестр иноагентов.

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