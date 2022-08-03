TOEFL сначала запретили, а потом снова разрешили в России. Что это значит, и могут ли барнаульцы пройти тест

TOEFL, или Test of English as a Foreign Language — это тест на знание английского, который сдают для учебы и работы в англоязычных странах.
Сдавать TOEFL требуют большинство американских университетов
Особенно часто его выбирают те, кто собирается переехать в США или Канаду.
А вот для Великобритании больше подходит IELTS. Кстати, его тоже приостановили с 21 марта.
Как сообщает РБК, TOEFL запретили сдавать внутри РФ в марте на фоне спецоперации.
Однако ограничение для россиян распространили и на другие страны: за рубежом, отмечалось ранее, им тоже нельзя проходить тест.
«Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (подразделения Минфина США. — Прим. ред.)», — такое уведомление получают отечественные пользователи в личном кабинете.
TOEFL разработали в Центре прикладной лингвистики Стэнфордского университета. Компания ETS (Educational Testing Service), которая организуют экзамен, базируется в Нью-Джерси.
Да. Через несколько часов после запрета TOEFL снова разрешили для России и Белоруссии. В ETS заявили, что позволят сдавать тест удаленно с 4 августа.
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — говорится в заявлении компании.
Пока на сайтах барнаульских языковых школ об этом не сообщают: только предлагают сдать IELTS из Казахстана.
Сдача TOEFL стоит примерно 200 евро, или 12,5 тыс. рублей. Для сравнения, цена на IELTS составляет 16,2−17,4 тыс. рублей.
Результат TOEFL остается действительным 2 года. Но в некоторых вузах нужно, чтобы он был сдан не больше 18 месяцев назад.