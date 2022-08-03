TOEFL сначала запретили, а потом снова разрешили в России. Что это значит, и могут ли барнаульцы пройти тест

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А какие вузы требуют результаты TOEFL?

Сдавать TOEFL требуют большинство американских университетов

Особенно часто его выбирают те, кто собирается переехать в США или Канаду.

Подготовка к экзамену. СС0

А вот для Великобритании больше подходит IELTS. Кстати, его тоже приостановили с 21 марта.