3 августа
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Образование

TOEFL сначала запретили, а потом снова разрешили в России. Что это значит, и могут ли барнаульцы пройти тест

Накануне россиянам окончательно запретили сдавать популярный тест на знание английского языка TOEFL, но через несколько часов снова разрешили. Что об этом известно, и доступен ли экзамен для барнаульцев — в нашем материале.

Экзамен.
Экзамен.
СС0
1
Что такое TOEFL, и зачем его сдают?

TOEFL, или Test of English as a Foreign Language — это тест на знание английского, который сдают для учебы и работы в англоязычных странах.

2
А какие вузы требуют результаты TOEFL?

Сдавать TOEFL требуют большинство американских университетов

Особенно часто его выбирают те, кто собирается переехать в США или Канаду.

Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену.
СС0

А вот для Великобритании больше подходит IELTS. Кстати, его тоже приостановили с 21 марта.

3
Когда и почему TOEFL запретили сдавать из России?

Как сообщает РБК, TOEFL запретили сдавать внутри РФ в марте на фоне спецоперации.

Однако ограничение для россиян распространили и на другие страны: за рубежом, отмечалось ранее, им тоже нельзя проходить тест.

«Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (подразделения Минфина США. — Прим. ред.)», — такое уведомление получают отечественные пользователи в личном кабинете.

4
Факт: где разработали TOEFL?

TOEFL разработали в Центре прикладной лингвистики Стэнфордского университета. Компания ETS (Educational Testing Service), которая организуют экзамен, базируется в Нью-Джерси.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.
5
Переменчивость: TOEFL все-таки разрешат для россиян?

Да. Через несколько часов после запрета TOEFL снова разрешили для России и Белоруссии. В ETS заявили, что позволят сдавать тест удаленно с 4 августа.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — говорится в заявлении компании.

6
Из Барнаула уже можно сдать TOEFL?

Пока на сайтах барнаульских языковых школ об этом не сообщают: только предлагают сдать IELTS из Казахстана.

7
Сколько стоит TOEFL?

Сдача TOEFL стоит примерно 200 евро, или 12,5 тыс. рублей. Для сравнения, цена на IELTS составляет 16,2−17,4 тыс. рублей.

Кошелек, деньги, сбережения.
Кошелек, деньги, сбережения.
СС0
8
Долго ли действителен результат TOEFL?

Результат TOEFL остается действительным 2 года. Но в некоторых вузах нужно, чтобы он был сдан не больше 18 месяцев назад.

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