Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -19°C

Учат не технологии. Как работает проект «Яндекс.Учебник» в Алтайском крае и какой будет новая цифровая школа

В части технологий за последние пять-десять лет российская школа шагнула далеко вперед, детей учат вовсе не так, как помнят их родители. Директор по региональному развитию бесплатного сервиса «Яндекс.Учебник» Дмитрий Растворов в эксклюзивном интервью altapress.ru рассказал, как выстроить нескучный процесс обучения с помощью образовательных продуктов Яндекса, что влияет на успехи в цифровизации региона и кто такой учитель будущего.

Школа.
Школа.
Анна Зайкова

Интересные карточки

— В чем ценность проекта «Я Учитель» и сервиса «Яндекс.Учебник»?

— «‎Я Учитель"‎ — это, в первую очередь, пространство для профессионального развития педагога. Это полноценный портал с полезными методическими материалами от ведущих экспертов и педагогов-практиков. Мы выбираем самые актуальные темы, связанные с цифровизацией, организацией работы с детьми в классе.

Учитель может пройти курс в дистанционном формате сразу по нескольким программам, посвященным цифровым образовательным ресурсам в начальной школе, технологиям смешанного обучения и формированию универсальных учебных действий.

На портале есть информация о вебинарах. Учителя могут посетить их в онлайн-режиме или посмотреть в записи. При этом мы не претендуем на исключительность и точно не готовы заявить, что знаем, как нужно обучать учителей.

Директор по региональному развитию сервиса Яндекс.Учебник Дмитрий Растворов.
Директор по региональному развитию сервиса Яндекс. Учебник Дмитрий Растворов.
Яндекс.

Но мы постарались создать интересный и полезный ресурс для педагогов, опираясь на наш опыт общения с ними на семинарах и мастер-классах по всей стране.

Цифровой образовательный сервис «Яндекс.Учебник» тоже значительно облегчает и обогащает работу педагога.

Сегодня он содержит более 35 тыс. карточек с заданиями по русскому языку и математике, часть из них сгруппирована в тематические подборки.

Сервис проверяет все задания, выполненные детьми, автоматически, а учитель получает уже готовые результаты учебной аналитики, которые может применять для формирования индивидуальных образовательных траекторий при работе с детьми.

Таким образом, педагог экономит существенную часть времени и может его направить на общение с детьми, индивидуальную работу с учениками, проектную деятельность в классе, или на самого себя и свое профессиональное развитие.

В школе.
В школе.
Михаил Хаустов

Когда нет интернета

— Любое новшество встречается тяжело. Например, электронный дневник некоторые учителя до сих пор забывают заполнять. Оцените цифровую активность или инертность учителей и учеников в Алтайском крае.

— В Алтайском крае мы действительно наблюдаем высокую активность учителей при работе с цифровыми образовательными ресурсами. В регионе серьезно подходят к формированию цифровой образовательной среды.

Подтверждением тому стала прошедшая в конце прошлого года конференция «Школа в координатах Digital» в Барнауле, где учителя демонстрировали свой опыт и активно делились им.

Конечно, мы объективно не можем преодолеть те сложности, которые имеются на местах. Они связаны с низкой скоростью Интернета и зачастую отсутствием технического оснащения в классах.

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Анна Зайкова

Это тормозит развитие цифровых технологий, их проникновение в образовательный процесс и жизнь учителя. С другой стороны, мы видим заинтересованность педагога в освоении новых инструментов, в том числе, цифровых.

Когда педагог видит, как цифровой ресурс решает его повседневные задачи, то он постепенно начинает внедрять его в свою работу.

Могу привести пример, правда, из другого региона. В республике Хакасия на семинаре одна из учительниц рассказывала о том, как применяет «Яндекс.Учебник» для организации индивидуальной работы с детьми.

Выяснилось, что в классе нет возможности использовать сервис из-за отсутствия интернета, и поэтому она приглашает детей к себе домой по субботам, раздает wi-fi, и, таким образом, они решают задачи по «Яндекс.Учебнику».

Первое сентября в барнаульской школе, 2009 год
Первое сентября в барнаульской школе, 2009 год
Михаил Хаустов

Так что многое зависит от желания. Если есть мотивация у самого педагога, он всегда найдет возможность применить новые инструменты и включить их в образовательный процесс.

Вызвать эмоции

— Как Алтайский край смотрится на фоне других регионов по количеству пользователей ваших программ и вообще по готовности совершать какие-то цифровые подвиги?

— Мы никогда не сравниваем регионы между собой, не формируем рейтингов. Каждый край, область или республика включается в наши проекты с той скоростью, с которой комфортно самим учителям и с учетом комплекса условий.

Но мы видим особую активность учителей Алтая в использовании «Яндекс.Учебника»: сегодня в нем зарегистрировано 1383 учителя и 13 252 ребенка из более чем 400 школ вашего региона.

Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010г.
Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010 г.
Анна Зайкова

— Какие технологии должна использовать современная школа и что там должно быть с технической точки зрения, чтобы и детям, и учителям было интересно?

— Мы уверены, что учат не технологии, а учитель. Самое главное — это то, как организован образовательный процесс, насколько учитель владеет методикой работы с младшими школьниками. Еще один важный компонент — любовь к детям и своему делу. Детям точно будет интересно с таким профессионалом.

Хотя и цифровые ресурсы сами по себе могут дополнительно влиять на мотивацию школьников. Например, тексты заданий в «Яндекс.Учебнике» написаны таким образом, что они вовлекают ребенка в решение задачек на эмоциональном уровне, тем самым пробуждая его познавательный интерес.

Некоторые учителя в своей работе успешно применяют технологии смешанного обучения и подтверждают правило, что только комплексной работой можно добиться взаимного интереса в обучении.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Цифровой двигатель

— Сельские и городские школы — это, как говорится, две большие разницы. Нужны ли для них одинаковые требования в плане цифровизации? Справедливы ли они?

— Я не вижу кардинальной разницы между школами. У нас есть опыт взаимодействия с большими сельскими учреждениями, в которых учится более 500 человек, и с маленькими городскими. Работая с ними, мы не обнаружили большой разницы при взаимодействии с учителями, повышении их квалификации или использовании нашего сервиса.

Безусловно, есть проблема в оснащении: иногда сельские школы бывают недостаточно хорошо технически оборудованы, но, в то же время, такую же картину мы можем наблюдать и в крупном городе.

Поэтому нет сильного разделения в подходах организации работы с ними. У нас много сельских учителей, которые пользуются сервисом, каждый из них находит применение «Яндекс.Учебнику» для решения своих педагогических задач.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

— Кто на местах должен продвигать и продвигает идеи цифровых изменений в школе — директор, конкретный учитель, региональный минобр?

— На федеральном уровне реализуется национальный проект «Образование», региональный орган исполнительной власти определяет политику в этой сфере.

Но инициатива все равно должна идти, конечно же, от администрации школы и педагогического коллектива.

Учитель вправе определять, какими инструментами, методическими приемами он будет пользоваться, какие цифровые образовательные ресурсы ему необходимы. Инициативы педагогов должны быть поддержаны, потому что, как ни крути, один в поле не воин.

Чтобы происходили реальные изменения в сфере образования, нужно постоянно обсуждать новые идеи на педагогическом совете с коллегами, общаться с коллегами из других районов, регионов и даже стран, делиться своим опытом использования цифровых ресурсов.

Это могут быть форматы открытого урока, сетевого сообщества или простого обмена мнениями за чашкой чая.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Главное — любовь

— Кто такой учитель будущего? Какими навыками он должен обладать, чтобы быть интересным?

— Мне кажется, что учитель будущего, как и учитель прошлого, и учитель настоящего, это педагог, который любит свою работу, детей и безупречно владеет методикой преподавания в начальной школе.

Это главные составляющие успешной работы, которые были актуальны и в XX, и в XXI веке. Соблюдая эти условия, педагог всегда сможет организовать образовательный процесс эффективно и достигать высоких результатов.

Если говорить об актуальных на сегодняшний день компетенциях, которыми должен обладать педагог, это информационная грамотность, умение работать с разными цифровыми ресурсами, общаться с детьми и родителями, организовывать групповую работу с учениками, работать в условиях многозадачности, создавать индивидуальные траектории для учеников, а также владеть основами возрастной психологии.

Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Первое сентября в школе № 49. Барнаул, 2011 год.
Михаил Хаустов

На мой взгляд, недостаточно просто получить образование в вузе и каждые пять лет проходить курсы повышения квалификации. Работа учителя — это непрерывный процесс знакомства с новыми технологиями и сервисами, чему и способствуют и наши программы.

Что такое «Яндекс.Учебник»

«Яндекс.Учебник» — это российский бесплатный сервис для учителей с заданиями по русскому языку (1−4 классы) и математике (1−5 классы) и творческими заданиями (музыка, культура 1−11 класс).

Сервис позволяет учителю экономить время на подготовке к занятиям и проверке заданий, обеспечить персонализацию и индивидуализацию образовательного процесса, создавать подборки карточек с заданиями, направленными на отработку предметных навыков у детей.

Сегодня Яндекс. Учебник используют более 60 тыс. учителей по всей стране. Более 20 тыс. педагогов стали участниками федеральной программы развития учителей «Я Учитель».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость