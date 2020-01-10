Учат не технологии. Как работает проект «Яндекс.Учебник» в Алтайском крае и какой будет новая цифровая школа

В части технологий за последние пять-десять лет российская школа шагнула далеко вперед, детей учат вовсе не так, как помнят их родители. Директор по региональному развитию бесплатного сервиса «Яндекс.Учебник» Дмитрий Растворов в эксклюзивном интервью altapress.ru рассказал, как выстроить нескучный процесс обучения с помощью образовательных продуктов Яндекса, что влияет на успехи в цифровизации региона и кто такой учитель будущего.

Интересные карточки

— В чем ценность проекта «Я Учитель» и сервиса «Яндекс.Учебник»?

— «‎Я Учитель"‎ — это, в первую очередь, пространство для профессионального развития педагога. Это полноценный портал с полезными методическими материалами от ведущих экспертов и педагогов-практиков. Мы выбираем самые актуальные темы, связанные с цифровизацией, организацией работы с детьми в классе.

Учитель может пройти курс в дистанционном формате сразу по нескольким программам, посвященным цифровым образовательным ресурсам в начальной школе, технологиям смешанного обучения и формированию универсальных учебных действий.

На портале есть информация о вебинарах. Учителя могут посетить их в онлайн-режиме или посмотреть в записи. При этом мы не претендуем на исключительность и точно не готовы заявить, что знаем, как нужно обучать учителей.

Директор по региональному развитию сервиса Яндекс. Учебник Дмитрий Растворов. Яндекс.

Но мы постарались создать интересный и полезный ресурс для педагогов, опираясь на наш опыт общения с ними на семинарах и мастер-классах по всей стране.

Цифровой образовательный сервис «Яндекс.Учебник» тоже значительно облегчает и обогащает работу педагога.

Сегодня он содержит более 35 тыс. карточек с заданиями по русскому языку и математике, часть из них сгруппирована в тематические подборки.

Сервис проверяет все задания, выполненные детьми, автоматически, а учитель получает уже готовые результаты учебной аналитики, которые может применять для формирования индивидуальных образовательных траекторий при работе с детьми.

Таким образом, педагог экономит существенную часть времени и может его направить на общение с детьми, индивидуальную работу с учениками, проектную деятельность в классе, или на самого себя и свое профессиональное развитие.

В школе. Михаил Хаустов

Когда нет интернета

— Любое новшество встречается тяжело. Например , электронный дневник некоторые учителя до сих пор забывают заполнять. Оцените цифровую активность или инертность учителей и учеников в Алтайском крае.

— В Алтайском крае мы действительно наблюдаем высокую активность учителей при работе с цифровыми образовательными ресурсами. В регионе серьезно подходят к формированию цифровой образовательной среды.

Подтверждением тому стала прошедшая в конце прошлого года конференция «Школа в координатах Digital» в Барнауле, где учителя демонстрировали свой опыт и активно делились им.

Конечно, мы объективно не можем преодолеть те сложности, которые имеются на местах. Они связаны с низкой скоростью Интернета и зачастую отсутствием технического оснащения в классах.

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года. Анна Зайкова

Это тормозит развитие цифровых технологий, их проникновение в образовательный процесс и жизнь учителя. С другой стороны, мы видим заинтересованность педагога в освоении новых инструментов, в том числе, цифровых.

Когда педагог видит, как цифровой ресурс решает его повседневные задачи, то он постепенно начинает внедрять его в свою работу.

Могу привести пример, правда, из другого региона. В республике Хакасия на семинаре одна из учительниц рассказывала о том, как применяет «Яндекс.Учебник» для организации индивидуальной работы с детьми.

Выяснилось, что в классе нет возможности использовать сервис из-за отсутствия интернета, и поэтому она приглашает детей к себе домой по субботам, раздает wi-fi, и, таким образом, они решают задачи по «Яндекс.Учебнику».

Первое сентября в барнаульской школе , 2009 год Михаил Хаустов

Так что многое зависит от желания. Если есть мотивация у самого педагога, он всегда найдет возможность применить новые инструменты и включить их в образовательный процесс.

Вызвать эмоции

— Как Алтайский край смотрится на фоне других регионов по количеству пользователей ваших программ и вообще по готовности совершать какие-то цифровые подвиги?

— Мы никогда не сравниваем регионы между собой, не формируем рейтингов. Каждый край, область или республика включается в наши проекты с той скоростью, с которой комфортно самим учителям и с учетом комплекса условий.

Но мы видим особую активность учителей Алтая в использовании «Яндекс.Учебника»: сегодня в нем зарегистрировано 1383 учителя и 13 252 ребенка из более чем 400 школ вашего региона.

Выпускники барнаульских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. 31 мая 2010 г. Анна Зайкова

— Какие технологии должна использовать современная школа и что там должно быть с технической точки зрения , чтобы и детям , и учителям было интересно?

— Мы уверены, что учат не технологии, а учитель. Самое главное — это то, как организован образовательный процесс, насколько учитель владеет методикой работы с младшими школьниками. Еще один важный компонент — любовь к детям и своему делу. Детям точно будет интересно с таким профессионалом.

Хотя и цифровые ресурсы сами по себе могут дополнительно влиять на мотивацию школьников. Например, тексты заданий в «Яндекс.Учебнике» написаны таким образом, что они вовлекают ребенка в решение задачек на эмоциональном уровне, тем самым пробуждая его познавательный интерес.

Некоторые учителя в своей работе успешно применяют технологии смешанного обучения и подтверждают правило, что только комплексной работой можно добиться взаимного интереса в обучении.

Школа. Михаил Хаустов

Цифровой двигатель

— Сельские и городские школы — это , как говорится , две большие разницы. Нужны ли для них одинаковые требования в плане цифровизации? Справедливы ли они?

— Я не вижу кардинальной разницы между школами. У нас есть опыт взаимодействия с большими сельскими учреждениями, в которых учится более 500 человек, и с маленькими городскими. Работая с ними, мы не обнаружили большой разницы при взаимодействии с учителями, повышении их квалификации или использовании нашего сервиса.

Безусловно, есть проблема в оснащении: иногда сельские школы бывают недостаточно хорошо технически оборудованы, но, в то же время, такую же картину мы можем наблюдать и в крупном городе.

Поэтому нет сильного разделения в подходах организации работы с ними. У нас много сельских учителей, которые пользуются сервисом, каждый из них находит применение «Яндекс.Учебнику» для решения своих педагогических задач.

Школа. Михаил Хаустов

— Кто на местах должен продвигать и продвигает идеи цифровых изменений в школе — директор , конкретный учитель , региональный минобр?

— На федеральном уровне реализуется национальный проект «Образование», региональный орган исполнительной власти определяет политику в этой сфере.

Но инициатива все равно должна идти, конечно же, от администрации школы и педагогического коллектива.

Учитель вправе определять, какими инструментами, методическими приемами он будет пользоваться, какие цифровые образовательные ресурсы ему необходимы. Инициативы педагогов должны быть поддержаны, потому что, как ни крути, один в поле не воин.

Чтобы происходили реальные изменения в сфере образования, нужно постоянно обсуждать новые идеи на педагогическом совете с коллегами, общаться с коллегами из других районов, регионов и даже стран, делиться своим опытом использования цифровых ресурсов.

Это могут быть форматы открытого урока, сетевого сообщества или простого обмена мнениями за чашкой чая.

Школа. Михаил Хаустов

Главное — любовь

— Кто такой учитель будущего? Какими навыками он должен обладать , чтобы быть интересным?

— Мне кажется, что учитель будущего, как и учитель прошлого, и учитель настоящего, это педагог, который любит свою работу, детей и безупречно владеет методикой преподавания в начальной школе.

Это главные составляющие успешной работы, которые были актуальны и в XX, и в XXI веке. Соблюдая эти условия, педагог всегда сможет организовать образовательный процесс эффективно и достигать высоких результатов.

Если говорить об актуальных на сегодняшний день компетенциях, которыми должен обладать педагог, это информационная грамотность, умение работать с разными цифровыми ресурсами, общаться с детьми и родителями, организовывать групповую работу с учениками, работать в условиях многозадачности, создавать индивидуальные траектории для учеников, а также владеть основами возрастной психологии.

Первое сентября в школе № 49. Барнаул , 2011 год. Михаил Хаустов

На мой взгляд, недостаточно просто получить образование в вузе и каждые пять лет проходить курсы повышения квалификации. Работа учителя — это непрерывный процесс знакомства с новыми технологиями и сервисами, чему и способствуют и наши программы.

Что такое «Яндекс.Учебник»

«Яндекс.Учебник» — это российский бесплатный сервис для учителей с заданиями по русскому языку (1−4 классы) и математике (1−5 классы) и творческими заданиями (музыка, культура 1−11 класс).

Сервис позволяет учителю экономить время на подготовке к занятиям и проверке заданий, обеспечить персонализацию и индивидуализацию образовательного процесса, создавать подборки карточек с заданиями, направленными на отработку предметных навыков у детей.

Сегодня Яндекс. Учебник используют более 60 тыс. учителей по всей стране. Более 20 тыс. педагогов стали участниками федеральной программы развития учителей «Я Учитель».