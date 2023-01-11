Учительница географии подралась с пятиклассницей

Преподаватель толкнула школьницу и стала заламывать ей руки. Девочка начала сопротивляться и кричать на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешивались. Затем педагог выгнала заплаканную девочку из класса.
Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница — ее классный руководитель. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.
После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец, пишет Lenta.ru. По словам директора школы, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать.
Однако региональное управление по образованию организовало проверку.
Ранее учительницы подрались на глазах у детей.
Между тем на Алтае за жестокое убийство учительницы осудили молодого парня.
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