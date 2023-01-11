11 января
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Образование

Учительница географии подралась с пятиклассницей

Учительница географии из школы в Красноярске подралась с пятиклассницей из-за курения электронной сигареты, пишет NGS24.RU.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Преподаватель толкнула школьницу и стала заламывать ей руки. Девочка начала сопротивляться и кричать на учительницу. Другие дети в происходящее не вмешивались. Затем педагог выгнала заплаканную девочку из класса.

Позже выяснилось, что напавшая на школьницу учительница — ее классный руководитель. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что педагог узнала о курении девочки. Она отобрала у нее электронную сигарету.

После инцидента у пятиклассницы оказался сломан палец, пишет Lenta.ru. По словам директора школы, родители ребенка не стали обращаться в полицию, а педагог продолжает работать.

Однако региональное управление по образованию организовало проверку.

Ранее учительницы подрались на глазах у детей.

Между тем на Алтае за жестокое убийство учительницы осудили молодого парня.

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