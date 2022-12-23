Согласно новой программе, ученики 10-х и 11-х классов будут учиться оказывать первую помощь, обращаться с автоматом Калашникова и изучать принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5.
На уроках «История России» школьникам будут рассказывать про геополитический кризис 2022 года и события на Украине.
«Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах, знание достижений страны и ее народа и т. д," - прописано в приказе Минпросвещения.
Минпросвещения будет лично контролировать разработку учебников и учебных пособий, в том числе утверждать авторский коллектив.
Российские школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.
Приказ подписал министр просвещения Сергей Кравцов. Документ датирован 23 ноября текущего года, а зарегистрирован 22 декабря.
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