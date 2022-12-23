23 декабря
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Образование

Урок военной подготовки и история СВО — новые предметы ввело Минпросвещения

Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на Украине на уроках истории. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Школа. Образование.
Школа. Образование.
СС0

Согласно новой программе, ученики 10-х и 11-х классов будут учиться оказывать первую помощь, обращаться с автоматом Калашникова и изучать принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5.

На уроках «История России» школьникам будут рассказывать про геополитический кризис 2022 года и события на Украине.

«Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах, знание достижений страны и ее народа и т. д," - прописано в приказе Минпросвещения.

Минпросвещения будет лично контролировать разработку учебников и учебных пособий, в том числе утверждать авторский коллектив.

Российские школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

Приказ подписал министр просвещения Сергей Кравцов. Документ датирован 23 ноября текущего года, а зарегистрирован 22 декабря.

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