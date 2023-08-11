Уволился один из основателей Вышки

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор экономических наук Игорь Липсиц сообщил о своем увольнении с 1 сентября, указывает РБК.

Он работал в ВШЭ с момент основания вуза в 1993-м.

Последние три года он жил за рубежом и преподавал дистанционно. В своем телеграм-канале профессор написал, что решил покинуть университет после того, как руководство в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу.

При этом основная педнагрузка ученого приходилась как раз на дистанционную магистерскую программу.

Награды

Липсиц удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (сентябрь 2000) и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (ноябрь 2012).

Ранее Высшая школа экономики поставила АлтГУ в пятерку лучших вузов по качеству приема абитуриентов.