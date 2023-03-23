В АГИК обсудят проблемы и перспективы инклюзивного образования

27 — 28 марта 2023 г. в Алтайском государственном институте культуры в рамках года педагога и наставника пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы».

Цель конференции — активное содействие педагогическому и профессиональному сообществам в обмене опытом, поиске новых форм, технологий реализации образовательного процесса в различных сферах культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В конференции примут участие более 100 ученых, педагогов, специалистов коррекционно-развивающей сферы из 25 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 11 общеобразовательных и коррекционных школ и школ-интернатов, 17 организаций дополнительного образования и социального обслуживания. География участников конференции представлена 22 регионами России от Санкт-Петербурга и Республики Крым до Красноярского края.

Работа конференции будет организована по двум направлениям: «Проблемы, опыт и тенденции развития инклюзивного образования» «Современные технологии и направления развития социокультурной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью». С докладами на пленарной части конференции и секционных заседаниях выступят ведущие педагоги и специалисты по разработке, апробации и внедрении новых технологий организации инклюзивного образования.

Источник: Алтайский государственный институт культуры.

В рамках конференции состоятся круглые столы «Инклюзивные проекты в учреждениях культуры и образования» и «Методики и практики в реабилитации детей с инвалидностью», на которых для педагогов, родителей и общественных организаций будет презентован опыт инклюзивного подхода в образовании.

Для детей с ОВЗ и их родителей будут проведены открытая репетиция инклюзивного театра «ЗА ГОРИЗОНТОМ» и выступление театра DOG-анимации «КреатиFF и К».

Также в рамках конференции состоится презентация специализированного оборудования для людей с инвалидностью и ОВЗ от группы компаний ИСТОК-АУДИО.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте АГИК по ссылке https://goo.su/KuSiEp6.

Ждём всех заинтересованных в развитии инклюзивного образования!