В Минобре прокомментировали информацию о строительстве нового корпуса АлтГУ на месте сквера

Максим Костенко, министр образования Алтайского края, рассказал, что решение о строительстве нового корпуса АлтГУ в сквере возле корпуса «Д» на улице Димитрова в Барнауле еще не принято, пишут «Аргументы и факты».

По словам Максима Костенко, планы по строительству корпуса обсуждали на уровне федерального министерства образования, однако вопрос отложили из-за разделения Минобранауки на два отдельных ведомства. 19 декабря строительство нового корпуса планируют обсудить на совещании Совета ректоров.

Максим Костенко отметил, что потребность в площадях растет у всех вузов. Это связано не только с увеличением числа студентов, но и с изменением образовательных стандартов: необходимости расширения лабораторий, создания коворкинга.

Что хочет построить Алтайский государственный университет

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. предоставлено разработчиками

Вуз намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров. В здании предусмотрен атриум (общее пространство, такое же есть в корпусе на улице Молодежной).

Использовать его хотят как рекреационную зону для студентов и преподавателей. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машиномест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.

В феврале 2018 года новость о планах АлтГУ вызвала бурную дискуссию. Комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов, заявил, что увиденный им на altapress.ru рендер нового здания университета — «монстр».