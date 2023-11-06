В алтайском селе ученикам разрешили ходить в школу, которую сделали родители

В селе Быково Алтайского края комиссия разрешила школьникам учиться в "самодельной" школе, сообщили в Народном фронте.

В селе закрыли аварийную школу. Детей должны были возить в Шипуново, который находится за 13 км. Однако родители не согласились с такими условиями.

Они нашли новое помещение, приспособили его под школу и добились того, чтобы дети ходили именно туда.

Причем сначала власти не хотели разрешать школьникам там учиться, потому что не было некоторых условий. Например, отсутствовал интернет.

Родители его провели.

Народный фронт взял ситуацию под контроль, чтобы ускорить процесс приемки. В итоге комиссия согласилась и разрешила детям учиться в приспособленном здании.

Ранее заниматься физкультурой в противогазах заставила детей директор школы.