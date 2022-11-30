В аномальные морозы алтайские школы продолжают работать

Уроки проводят независимо от того, сколько человек пришло в класс, подчеркнули в Министерстве образования и науки региона.
Решение о том, пойдет ли ребенок в школу в мороз, принимают родители. Им нужно обязательно оповестить об этом классного руководителя.
Для детей, которые не побоялись холодов и пришли в школу, проводят полноценный урок. А для тех, кто остался дома, занятие проводят в дистанционном формате или дают задание на повторение пройденного материала.
Доля присутствующих на занятиях учеников довольно низкая, особенно в начальных классах, сообщила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобразования региона Наталья Полосина.
«Мы предупреждаем муниципалитеты о том, что в связи с низкой температурой воздуха нужно держать постоянную связь с родителями тех детей, которые находятся на подвозе. При экстремально низкой температуре подвоз отменяется и родителей детей заранее предупреждают о том, что подвоза не будет», — отметила Нататолья Полосина.