В Барнауле автобус с выпускниками попал в аварию

Родители выпускников барнаульского лицея №73 сделали необычный подарок для школьников — договорились с байкерами, чтобы прокатить ребят по городу. Однако перед этим автобус, в котором везли школьников к мотоциклистам попал в ДТП возле театра драмы.
Как рассказали altapress.ru организаторы сюрприза, 26 июня выпускников лицея после торжественной части и вручения аттестатов повезли на автобусе на встречу с байкерами. На перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического в автобус врезался легковой автомобиль. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
Однако с места происшествия ребятам пришлось добираться до площадки с мотоциклами пешком. Благо, что она была в трех минутах ходьбы.
Там их ожидал кабриолет для фото сессии и группа байкеров, которые, так же учавствовали в фото сессии и катали выпускников.
Из сообщения родителей выпускников лицея № 73:
— Сначала ребята оторопели, особенно девушки. Как кататься? Ведь они сделали сложные прически, надели туфли на высоких каблуках, нарядные вечерние платья. Но, после знакомства с байкерами и неподдельного интереса к их технике, ребята решились на такой смелый шаг и катались целых 2 часа! А некоторые даже загорелись мечтой приобрести себе железного коня!
Драйв от быстрой езды накрыл всех: ребят на байках; родителей и учителей, которые наблюдали со стороны. Драйв буквально витал в воздухе!
От лица всех участников торжества хотим выразить сердечную благодарность всем байкерам, которые откликнулись на просьбу родителей, и устроили настоящий праздник выпускникам, подарив массу впечатлений и незабываемых эмоций.
Сюрприз удался! Верим, что этот выпускной запомниться ребятам на всю жизнь.
Напомним, что родители школьников из 11 "Б" класса школы №132 поздравили своих детей зажигательным клипом, представ в роли рокеров.
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