В Новосибирске завуч школы заставила мальчика удалить аниме, так как картинка разрушает психику

Этой историей женщина поделилась в twitter. Однако, когда к теме начали проявлять внимание журналиста, она сделала аккаунт приватным, так как «слишком много внимания и публичности, к такому я не готова».
Мама мальчика рассказала, что телефон у школьника отобрали на уроке. Когда тот пришел писать объяснительную к завучу, та, видимо, изучив содержание смартфона, сказала, что ребенку надо удалить картинку с анимешной девочкой. По словам матери школьника, завуч якобы заявила, что «аниме вообще запрещено, а исследования он читал на „Пикабу“».
Узнав об этом, женщина решила позвонить в школу:
Сначала мне сказали, что аниме разрушает психику детей (любое), и у них есть рекомендация запрещать аниме детям. Когда я сказала, что с такой рекомендацией я очень жажду ознакомиться, началось «ой ну если найду и это вообще не ко мне».
Тогда я спросила, почему сей зам вообще полез в телефон смотреть, что там изображено, услышала офигительнейшее «в школе всё частное становится общественным».
По словам мамы, она решила уточнить в региональном министерстве образования, есть ли в Новосибирской области запрет на аниме в школах. Там ей якобы сказали, что забирать телефон у ребенка не имели права. А вот про аниме сообщили следующее:
Женщина из Минобра также доверительно поведала мне, что в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников — секта. Но к счастью, сказала мне она, у нас есть скрепы и традиции.
На следующий день мама мальчика встретилась с директором школы и завучем по воспитательной работе. Там учитель объяснился с ней и извинился за изъятый телефон.
После огласки этой истории мама мальчика написала, что ей не верят, будто бы эта история вообще происходила:
Рада за чуваков, которые пишут, что история придуманная и такого не может быть. До вчерашнего дня я бы и сама заклеймила такую концентрированно тупую историю. Но, к сожалению, это происходит в реальности.