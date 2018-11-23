В Новосибирске завуч школы заставила мальчика удалить аниме, так как картинка разрушает психику

Жительница Новосибирска рассказала в соцсети о том, что ее сына в школе настойчиво попросили удалить аниме-кратинку из смартфона. Завуч, которая потребовала это сделать, якобы заявила, что подобного рода изображения разрушают психику, пишет TJ.

Этой историей женщина поделилась в twitter. Однако, когда к теме начали проявлять внимание журналиста, она сделала аккаунт приватным, так как «слишком много внимания и публичности, к такому я не готова».

Мама мальчика рассказала, что телефон у школьника отобрали на уроке. Когда тот пришел писать объяснительную к завучу, та, видимо, изучив содержание смартфона, сказала, что ребенку надо удалить картинку с анимешной девочкой. По словам матери школьника, завуч якобы заявила, что «аниме вообще запрещено, а исследования он читал на „Пикабу“».

Узнав об этом, женщина решила позвонить в школу:

Сначала мне сказали, что аниме разрушает психику детей (любое), и у них есть рекомендация запрещать аниме детям. Когда я сказала, что с такой рекомендацией я очень жажду ознакомиться, началось «ой ну если найду и это вообще не ко мне». Тогда я спросила, почему сей зам вообще полез в телефон смотреть, что там изображено, услышала офигительнейшее «в школе всё частное становится общественным».

По словам мамы, она решила уточнить в региональном министерстве образования, есть ли в Новосибирской области запрет на аниме в школах. Там ей якобы сказали, что забирать телефон у ребенка не имели права. А вот про аниме сообщили следующее:

Женщина из Минобра также доверительно поведала мне, что в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников — секта. Но к счастью, сказала мне она, у нас есть скрепы и традиции.

На следующий день мама мальчика встретилась с директором школы и завучем по воспитательной работе. Там учитель объяснился с ней и извинился за изъятый телефон.

После огласки этой истории мама мальчика написала, что ей не верят, будто бы эта история вообще происходила: