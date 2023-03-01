1 марта
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Образование

В России ввели QR-коды на дипломах выпускников колледжей

На российских дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды, сообщают РИА Новости.

Диплом о высшем образовании.
Диплом о высшем образовании.

Приказ Министерства Просвещения вступил в силу 1 марта.

Новые QR-коды будут выдавать полную информацию о компетенциях выпускника.

Так в приложение к диплому добавили новую таблицу с информацией о практической подготовке по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

Колледжи также смогут вносить информацию об успеваемости студента и месте прохождения учебной и производственной практики.

В Министерстве отметили, что такие нововведения дадут выпускникам больше возможностей для трудоустройства.

Ранее выпускники второго потока алтайской «Школы фермера» Россельхозбанка получили дипломы.

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