27 декабря
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Образование

Выучилась и не отработала. В Алтайском крае подали в суд на целевого медика, «кинувшую» больницу

Центральная районная больница Немецкого национального района подала в суд на медика, которая, отучившись на целевом, должна была отработать в учреждении, но не сделала этого.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

По условиям договора, медик должна была заключить договор с больницей не позднее, чем через два месяца со дня получения документа об образовании и квалификации.

Медицинский университет девушка окончила в июне этого года, однако в больницу так и не явилась.

Учреждение подало в суд на медика, потребовав выплатить расходы на обучение в размере 105 тыс. рублей, штраф в двукратном размере, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Районный суд Немецкого национального района частично удовлетворил иск, обязав выплатить траты за обучение и судебные расходы, сообщает телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Алтайского края».

Решение в законную силу не вступило.

Ранее мама погибшей в Советской ЦРБ девочки Регина Голошубова считает, что судебный процесс по уголовному делу о гибели ее ребенка необоснованно затягивается.

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