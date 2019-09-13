Зачем школьникам Алтайского края пять часов внеурочных занятий

В старшей школе в учебном 2020−2021 году введут внеурочные факультативные занятия. Об этом altapress.ru рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Эти часы должны будут потратить на «проектную деятельность». Сейчас в младших и средних классах алтайских школ внеурочно преподают многие дисциплины — от шахмат до агрономии.

Что такое «внеурочка»

Внеурочная деятельность — это пять дополнительных часов. Они входят в учебный план. Каждая школа вольна выбирать, что это будут за предметы. Они могут развивать и дополнять основные направления, будь то физика, биология или русский язык, либо быть междисциплинарными.

Например, министерство образования разработало новый мини-учебник «Исторические путешествия математика по Алтайскому краю», в котором объединили знания по ботанике, географии, культуре региона.

Основная образовательная программа каждой школы имеет инвариантную часть (государственную, обязательную) и вариативную, которую учебная организация наполняет по-своему.

Шахматы и философия

Основная образовательная программа может включать шахматы в составе внеурочной деятельности. Хотя многие эксперты склоняются к мысли, что стоит сделать этот предмет обязательным.

Шахматы. Дмитрий Лямзин

Сейчас в почти 200 школах 42 муниципалитетов есть этот предмет, в основном со 2 по 4 классы. Алтайский край вовремя попал в федеральную программу «Шахматы в школе» и стал одним из 10 регионов страны, где ее начали внедрять.

Цель шахматных уроков — научить ребенка системному мышлению, развить его память, научить просчитывать свои ходы, что пригодится в жизни. Благодаря программе шахматами начали заниматься около 2 тыс. школьников по всему региону.

По словам Максима Костенко, краевая федерация шахмат при поддержке фонда Геннадия Тимченко обучила почти 800 учителей. В этом году специально выделили 1,8 млн рублей для приобретения шахматного инвентаря и учебно-методического оборудования. Это не только шахматные часы и доски, но и настольные, напольные и настенные шахматы для школьных рекреаций. Есть и электронные учебно-методические комплекты, рекомендованные Министерством просвещения.

Доказано, что шахматы развивают математические способности. По словам министра, последние исследования показывают, что повышаются и речевая активность, и грамотность.

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Для меня это откровение, конечно. Видимо, запускаются какие-то мыслительные алгоритмы, которые важны не только в математике, но и в логике языка. Я — за шахматы. Играю со своими сыновьями. Младшего (ему сейчас 9 лет) уже не всегда могу победить.

Ученик. СС0

Вместо шахмат в школах края вне уроков преподают рисование, историко-культурные предметы, краеведение для средней школы. Во внеурочную деятельность включают логику, философию, даже агрономию.

В 53-й школе с прошлого года начали готовить инженерные классы вместе с «Сибирской генерирующей компанией». Но поняли, что недостаточно это делать только в старшей школе. Так что в начальных классах внеурочно добавили физику и химию.

Факультативы для «взрослых»

Со следующего учебного года пять часов внеурочной работы добавятся и в программу старшей школы. Предполагается, что школьники будут тратить эти факультативы на проектно-исследовательскую деятельность, в которой должны объединиться знания из разных предметов.

Гимназия № 42. Школа. Анна Зайкова

Костенко привел пример одной из новосибирских школ, где в качестве проектного задания была постройка воздушного шара. Зачет ставили только тем, чей шар действительно полетит. Математика, физика, химия, логика — знания из многих областей нужно было объединить, чтобы выполнить задачу. Плюс большая поисковая работа, умение коммуницировать и работать в команде.

Эти «внеурочные уроки» могут быть самостоятельной домашней работой с последующей консультацией учителя, где проект «докручивают».

Однако, как говорит министр образования, скорее всего, школы займут эти пять часов предметной подготовкой к ЕГЭ.

Максим Костенко,

мниистр образования и науки Алтайского края: