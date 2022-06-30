30 июня
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Политика

Александр Терентьев: Прогрессивная шкала налогообложения — реальный шанс спасти экономику страны

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает освободить малоимущих граждан от НДФЛ, а на доходы от 50 миллионов рублей в год — установить ставку в 18%. Партийцы уверены, что санкции и текущая ситуация просто вынуждают наших чиновников ввести принципиальные изменения в налоговую, бюджетную политику. Соответствующие предложения направлены в Госдуму.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

О необходимости повышения планки налога для сверхбогатых СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ говорит уже много лет. Но Минфин и экономический блок правительства противились предложениям о прогрессивной шкале НДФЛ. Президент Владимир Путин положил начало прогрессии — ставка НДФЛ на доходы от пяти миллионов рублей в год с 2021 года повысилась до 15%. «Сейчас нужно двигаться дальше, — уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов. — Чиновникам пора осознать необходимость этих перемен: только с помощью таких мер можно преодолеть все трудности, обеспечить прорывное развитие и социальную справедливость».

«Налоговые послабления, которые предлагает сегодня правительство (освободить от налога все выплаты при увольнении, распространить право на налоговый вычет за платные медуслуги на недееспособных детей всех возрастов, дать регионам право расширять льготы по уплате налога при сделках с недвижимостью), — это капля в море, — комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Эти точечные меры коснутся очень небольшого количества граждан и не дадут нужного результата. Сегодня необходимо более масштабное решение. И оно есть. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже столько лет „подсказывает“ нашему экономическому блоку реальное решение проблемы: людей, которые получают меньше прожиточного минимума, а это около 20 миллионов человек, нужно освободить от НДФЛ. Богатые должны и могут платить больший налог. Мы предлагаем поднять ставку на доходы от 50 миллионов рублей до 18%. Только так казна увидит реальное увеличение поступлений, ведь повышение затронет несколько десятков тысяч олигархов, которые годами выводили свои сверхдоходы за границу. Может, пора этим средствам поработать и на благо страны?»

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