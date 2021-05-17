Алтайские чиновники затягивают с публикацией своих доходов

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо было до 31 апреля 2021 года. Опубликованы сведения должны быть в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи.
Данные о доходах опубликовал только губернатор края Виктор Томенко. Сведений из деклараций остальных госслужащих регионального кабмина пока нет.
В правительстве Алтайского края altapress.ru заявили, что сведения появятся в двадцатых числах мая.
В администрации Барнаула сообщили, что доходы обнародуют в ближайшие дни.
В 2020 году чиновники отчитывались в конце лета, так как из-за пандемии крайний срок подачи декларации перенесли на 1 августа.
Президент Владимир Путин опубликовал свою декларацию 16 апреля.