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Политика

Алтайские чиновники затягивают с публикацией своих доходов

Чиновники правительства Алтайского края и администрации Барнаула на момент выхода новости не опубликовали сведения о доходах. В соответствующих разделах сайтов органов власти значатся данные за 2019 год.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо было до 31 апреля 2021 года. Опубликованы сведения должны быть в течение 14 рабочих дней после истечения срока подачи.

Данные о доходах опубликовал только губернатор края Виктор Томенко. Сведений из деклараций остальных госслужащих регионального кабмина пока нет.

В правительстве Алтайского края altapress.ru заявили, что сведения появятся в двадцатых числах мая.

В администрации Барнаула сообщили, что доходы обнародуют в ближайшие дни.

В 2020 году чиновники отчитывались в конце лета, так как из-за пандемии крайний срок подачи декларации перенесли на 1 августа.

Президент Владимир Путин опубликовал свою декларацию 16 апреля.

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