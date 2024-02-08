Какие шансы у Бориса Надеждина и Сергея Малинковича остаться кандидатами в президенты

Политологи и члены Общественного штаба наблюдения обсудили готовность к выборам президента России в регионе и судьбу оставшихся кандидатов — Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, — которая решится 8 февраля на заседании ЦИК.

Обучение завершено

Алексей Чесноков, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае, рассказал, что в Алтайском крае набрали достаточно кандидатов в наблюдатели, в том числе с учетом резерва — на все 1684 участка. Назначать наблюдателей на конкретные места будут ближе к выборам.

А пока что завершилось их обучение: как действовать в необычных ситуациях, оценивать инциденты на участках, взаимодействовать с полицией и штабом и прочее. Обучение проводилось на площадках Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Павловска, Рубцовска, Славгорода и др. Всего проведено более 50 крупных групповых занятий.

В последней декаде февраля планируется дообучение замененных наблюдателей, дополнительные занятия силами ответственных лиц по районам и проведение итоговых семинаров.

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Главная тема

Однако главной темой круглого стола стали правила сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов. Поскольку сегодня, 8 февраля в 11:00 по московскому времени, в ЦИК состоится заседание по вопросу регистрации двух последних претендентов на должность президента России — Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России").

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Изначально заседание должно было пройти 7 февраля, однако кандидатам дали дополнительный день на ознакомление с выводами рабочей группы. Так как и у Малинковича, и у Надеждина процент недействительных подписей оказался и у довольно существенным – на уровне 14-15%.

"Это много. Могут быть ошибки не только в оформлении, говорилось даже об именах умерших людей. Также есть важное правило – подписи собираются только от лиц, проживающих в данном субъекте, которое скорее всего также нарушалось", — говорит Алексей Чесноков.

Сейчас, напомним, зарегистрированных кандидатов в президенты России четыре: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Ради самопиара

По словам Сергея Асеева, доцента кафедры истории и политологии АлтГУ, большая часть кандидатов участвовали в президентской кампании только ради самопиара.

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Так, два «старожила» российской политики Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), сдав подписи в ЦИК, заявили о наличии своей поддержки среди избирателей и сразу же взяли самоотвод, отказавшись от дальнейшего участия в выборах.

Таким образом, качество собранных ими подписей даже не рассматривалось комиссией.

"Это позволяет им говорить, что они, на самом деле, набрали достаточный уровень поддержки, но снялись с выборов по своим личным соображениям. И никто этого не проверит", — отметил Асеев.

Помощь нейросетей

"На заседании 8 февраля также возможны высказывания от Сергея Малинковича и Бориса Надеждина, что они собрали нужное количество подписей, что они достоверные, просто их не пропустил "злой ЦИК". Поэтому хотелось бы обсудить правила сбора и подтверждения подписей", — подчеркнул Алексей Чесноков.

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей. Кандидат, выдвинутый от партии, – от 100 тысяч до 105 тысяч подписей. На первом этапе специалисты ЦИК проверяют количество листов с подписями и количество подписей, которые были заявлены.

На втором этапе с помощью генератора случайных чисел отбираются 60 тыс. подписей, подлежащих проверке. На третьем этапе ЦИК проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений и, собственно, самих подписей избирателей.

Занимаются этим сканеры и нейросети. Но если система выявляет подозрительные документы, их проверяют уже эксперты. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если в итоге недействительных и недостоверных подписей будет больше 5% – это основание для отказа в регистрации кандидата.

"Отбить" подписи

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку одного кандидата, достоверной считается только одна подпись.

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта

Недействительными также считаются подписи, собранные вне положенного периода; подписи лиц, у которых нет активного избирательного права; подписи избирателей, указавших не соответствующие действительности сведения, и пр.

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Впрочем, иногда кандидатам удается "отбить" подписи. Например, бывали случаи, когда человек написал букву "е" вместо "ё" в фамилии. Или в дате поставил только последние две цифры года вместо четырех. Такие помарки считаются незначительными, в отличие, например, от использования данных уже давно умерших людей или неправильно указанных паспортных сведений.

Однако, как отметили эксперты, а также сообщали в ЦИК, представители штаба Бориса Надеждина не присутствовали в Центральной избирательной комиссии во время проверки. Хотя имели на это право и могли обжаловать решение по каждой подписи.

Элементарные ошибки

Политологи, например, Константин Лукин, отмечают, что ошибки, совершенные не только Сергеем Малинковичем и Борисом Надеждиным, но и другими кандидатами при сборе подписей, были совершены намеренно. Поскольку их целью изначально было не участие в выборах, а присутствие в информационном поле.

Общественный штаб наблюдения за выборами в Алтайском крае. Алексей Янкин

Казалось бы, в таком случае выгоднее было бы оставаться в президентской кампании до конца. Учитывая, что даже парламентские партии претендуют максимум на 12% (в частности, КПРФ), и вряд ли низкий результат повлиял бы на имидж кандидата, а вот на известность — да. Однако на участие, а особенно на сбор подписей, необходимо немало времени и средств.

Известно, что среди самовыдвиженцев был кандидат, который собрал меньше 500 подписей при необходимых 300 тысячах. Потому что изначальной его целью было продвижение своего бизнеса, а не траты на сбор подписей.

С другой стороны, тот же штаб Бориса Надеждина развернул в этом плане большую кампанию, подписи, в том числе, собирали и в Алтайском крае. И все же сборщики, как отмечают эксперты, сработали некачественно и совершили, по их словам, элементарные ошибки, чтобы позже можно было обвинить ЦИК в несправедливости. По крайней мере, это одна из версий.

И все же политологи объясняют, что на сегодняшнем заседании и Малинковичу, и Надеждину все-таки откажут в регистрации, но для самих кандидатов это не будет сюрпризом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале