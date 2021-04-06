Алтайские общественники и депутаты подают документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

По итогам прошедшей недели Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» зарегистрировал в качестве кандидатов 35 новых участников. По данным на 5 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано 19 участников, которые хотят попробовать себя в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ , еще 44 — зарегистрировались на участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов в депутаты в Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Среди зарегистрированных участников — действующие депутаты, представители различных профессий, общественные деятели.

«На протяжении последних четырёх лет я вместе со своей командой провел большую работу по исполнению наказов наших избирателей. И сейчас есть большое желание выйти на более высокий и ответственный уровень — для того чтобы продолжить эту работу на более качественном и эффективном уровне. Поэтому принял решение участвовать в предварительном голосовании. Искренне надеюсь, что мои знания пригодятся Алтайскому краю, а жители меня поддержат», — поделилися действующий депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Александр Локтев.

Депутат Государственной Думы Виктор Зобнев сообщил, что решение об участие в предварительном голосовании принимал вместе со своими избирателями.

«Это, наверное, даже больше их решение. Но и я чувствую в себе силы, достаточный опыт и огромное желание в качестве депутата восьмого созыва Госдумы принести еще больше пользы промышленникам, сельхозтоваропроизводителям и селянам Алтайского края», — отметил он.

Свое намерение участвовать в предварительном голосовании уже подтвердил депутат Заксобрания Павел Шумихин. Он подал документы на участие в праймериз 1 апреля Региональный оргкомитет уже принял решение о его регистрации.

В качестве участника праймериз зарегистрирован Самат Битенов, волонтер из села Новосельское Бурлинского района. Будучи инвалидом-колясочником, в период пандемии Самат не только сам присоединился к работе волонтерского центра «Единой России», но и организовал в своем селе добровольческую бригаду.

По словам добровольца, он планирует продолжать активную общественную деятельность и дальше — чтобы решать проблемы своих односельчан на более профессиональном уровне, Самат хочет стать депутатом «Единой России». «Для меня участие в предварительном голосовании — большое событие. Приложу все силы, чтобы успешно его пройти. А дальше пусть решают земляки», — поделился он своим мнением о процедуре предварительного голосования.

Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей через учётную запись на «Госуслугах». Подать заявку на участие в предварительном голосовании можно на официальном сайте pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей — с 19 апреля по 28 мая 2021 г.

Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, когда проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги подведут 1 июня.