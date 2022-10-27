Алтайским айтишникам на два года снизят налоги

Депутаты АКЗС на октябрьской сессии приняли закон, по которому алтайские ИТ-предприниматели смогут применять пониженные налоговые ставки при использовании упрощенной системы налогообложения.

Пониженные ставки будут действовать два года — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Ими смогут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса, получившие специальную государственную аккредитацию.

Кроме того, налоговая льгота положена правообладателям отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для компьютеров и баз данных.

Ставка по УСН для таких предприятий составят 1%, если объектом налогообложения являются доходы. А если доходы уменьшены на величину расходов, то налоговая ставка составит 5%.

Чтобы воспользоваться льготой, компания должна будет соблюдать ряд обязательных условий. Например, размер оплаты труда.

Глава краевого Минфина Данил Ситников заявил что, в Алтайском крае зарегистрировано 168 субъектов МСП, получивших государственную регистрацию, и 14 организаций-правообладателей.

Ранее депутаты АКЗС поспорили по поводу краевого бюджета на 2023 год.