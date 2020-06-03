Алтайский депутат Госдумы перечислил врачам солидную денежную сумму

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор перечислил в помощь медицинским работникам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией, ни много ни мало 350 тыс. рублей.

Иван Лоор уверен в том, что сегодня труд российских медиков можно сравнить с передовой фронта.

«В июне все врачи, медсестры, фельдшера будут отмечать свой профессиональный праздник. Многие — не то что на посту, как всегда, но еще и удаленно от дома, семьи, которую не видят неделями… Они выполняют свои обязанности с риском для здоровья и жизни, ради здоровья всех жителей страны, и этот финансовый вклад -благодарность за их нелегкий труд», — сказал депутат-«единоросс».

Согласно поданным декларациям о доходах за 2018 год Иван Лоор заработал 5 млн рублей. Данные о доходах депутатов ГД за 2019 год пока не обнародованы.

При этом Лоор не является самым богатым алтайским депутатом в Госдуме. В части «коллекционирования рублей» всех далеко опередил сторонник «ЕР» и совладелец компании «Эвалар» Александр Прокопьев (за 2018 год — 83 млн), На втором месте по итогам 2018 года был известный алтайский врач и борец с курением Николай Герасименко — 6,9 млн рублей. А на третьем — писатель от КПРФ Сергей Шаргунов (6,8 млн).

О личной помощи депутата Прокопьева алтайским врачам пока ничего не известно, на сайте его благотворительного фонда есть много примеров, когда в районные и городские больницы направлялись антисептики, по всей вероятности, производства «Эвалар».

А вот Шаргунов активно бьется за обеспечение медиков всеми необходимыми средствами защиты. Но почему-то делает он это в городе Видное Московской области, а не в Алтайском крае.

«Коллектив отделения анестезиологии и реанимации районной больницы пожаловался депутату Госдумы Сергею Шаргунову на халатность руководства учреждения, тот выложил сообщение на свою страничку в Facebook», — сообщает BFM. В итоге, вопрос рассматривался на уровне правительства с подключением премьер-министра Михаила Мишустина.