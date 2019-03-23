«Разница ясна каждому». Алтайский депутат Госдумы о нашумевшем законе об оскорблении власти

Критика власти и ее оскорбление — разные вещи. Так ответил Александр Терентьев, депутат Госдумы и лидер алтайских справедливороссов, на вопрос, как он относится к недавно подписанному президентом закону, который ввел наказание за оскорбление государства в интернете.

Все учились в школе и должны понимать

Напомним, закон вводит наказание за распространение в интернете «информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение» к обществу, госсимволам, Конституции, госорганам.

Александр Терентьев, как и фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, не голосовал за этот закон в окончательном чтении. Но в первом чтении он его поддержал.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы ( «СР»):

Критика власти и оскорбление власти — два разных понятия. Мне кажется, скатываться до оскорбления — это по крайней мере невоспитанность.

На вопрос, может ли он дать определение, что такое оскорбление власти, он ответил, что каждый, кто получил образование, «имеет четкое понимание, что такое оскорбление и что такое критика власти».

Александр Терентьев и Анна Коваленко , секретарь алтайского отделения партии «Справедливая Россия». altapress.ru

Комментарий он предоставил в ходе форума депутатов представительных органов муниципальных образований от партии «Справедливая Россия», на котором муниципальные депутаты обсуждали с представителями исполнительной власти проблемные вопросы момента. И Александр Терентьев пояснил свою позицию на примере этого общения с чиновниками.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы ( «СР»):

Мы сейчас здесь не оскорбили власть, общаясь с ней. Мы указывали на те вещи, где видим недоработки. Мы расходимся во мнении с представителями исполнительной власти по сути, но мы не скатились до того, чтобы оскорблять представителя власти всякими словами.

Он выразил уверенность, что те, на ком будет лежать ответственном за применение норм закона, будут трактовать это именно так.

Россия в кольце

Александр Терентьев также пояснил, почему поддерживает законопроект о создании «суверенного интернета» (который обеспечивает устойчивую работу Рунета в случае кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа). Он пояснил, что Россия находится фактически в кольце, а страны, некогда входившие в СССР, каждый день придумывают для России «какую-то новую историю».

Справоросс рассказал, что ему из разных точек Алтайского края прислали более 30 обращений от жителей с просьбой не поддерживать эти законопроекты. Но в конце каждого обращения была одна и та же приписка.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы ( «СР»):