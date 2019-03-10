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Как себя вести, если вас обвиняют в распространении фейков или неуважении к власти

Госдума приняла в окончательном чтении законопроекты, которые вводят наказание за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации» и за «оскорбление государства в интернете». «Открытые медиа» спросили у юристов, как себя вести, если вас обвиняют в нарушении этих законов.

В Барнауле псевдочиновник убирал проспект Ленина ради раскрутки сериала ТНТ.
В Барнауле псевдочиновник убирал проспект Ленина ради раскрутки сериала ТНТ.
скрин с видео Алисы Артемовой
1 Что такое «фейк-ньюс» и «явное неуважение»?

Законопроект о фейках предусматривает наказание за распространение информации «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности, связи».

Законопроект о явном неуважении вводит наказание за распространение в интернете «информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение» к обществу, госсимволам, Конституции, госорганам.

Фейк.
Фейк.
СС0
2 Как будут наказывать за фейки?

Ответственность за фейковые новости будет делиться на три категории.

  • Первая — новости, которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, или массового нарушения общественного порядка.
  • Вторая — информация, создавшая помехи в работе инфраструктуры.
  • Третья — повлекшая смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу. За первую категорию введут штрафы от 30 до 500 тыс. рублей, за вторую — от 100 тыс. до 1 млн рублей, за третью — от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

Даже в случае уплаты штрафа у привлеченного к ответственности органы следствия смогут конфисковать смартфон, компьютер или даже сервер, который использовался для отправки сообщения, пояснил правозащитник «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Издания, зарегистрированные как СМИ могут избежать блокировок, если «незамедлительно» подчинятся требованию Роскомнадзора удалить требуемую информацию. В противном случае ведомство может потребовать от провайдера заблокировать сайт, где она размещена. Степень «незамедлительности» будет определяться Роскомнадзором. Сайты, не зарегистрированные как СМИ, будут блокироваться сразу.

3 Каково наказание за неуважение власти?

За «явное неуважение» предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение будет караться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. В случае третьего «неуважения» можно получить штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

Фейковая листовка о некой банде педофилов-гастролеров, распространяемая в Барнауле.
Фейковая листовка о некой банде педофилов-гастролеров, распространяемая в Барнауле.
опубликовано на vk.com/incident22
4 Что не так с новыми законами?

Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай говорит, что в законопроекте много «резиновых» формулировок — например, «недостоверная информация», «общественно значимая информация», «неприличная форма». Но не объясняется, что это такое, а потому их трактовка остается на усмотрение судов.

«Они будут принимать решения по внутренним убеждениям, а мы все знаем, как выносятся решения о том, что считается якобы „антигосударственным“», — считает Саркис Дарбинян.

5 Кто будет определять, что новость фейковая, и что в посте есть неуважение к власти?

Определять будут органы полиции. Оперативник напишет рапорт, зарегистрирует его, а потом вызовет вас для дачи объяснений, направит материалы в суд или прокуратуру. «Я думаю, что скорее всего по таким постам будет назначаться экспертиза в соответствующем учреждении МВД, и многое будет зависеть от того, что напишет эксперт», — говорит Джулай.

6 Как не попасть под действие новых законопроектов?

Не использовать российские соцсети и не признавать своим аккаунт в соцсети. «Тогда следствию придется доказывать, что аккаунт принадлежит вам. А иностранные соцсети, которые и так блокируют в России, скорее всего не предоставят необходимую для этого информацию», — поясняет юрист.

Стоит объяснять, что вы живете не один, доступ к компьютеру имеют все члены семьи, к вам часто ходят гости, которые пользуются вашим компьютером, и кто конкретно сделал этот пост, вы не знаете, добавляет Джулай. «Раньше такая тактика работала по делам об экстремизме, будет ли она работать сейчас — очень трудно сказать», — считает юрист.

В сети распространяют фейк о переименовании Горно-Алтайска в Порно-Алтайск.
В сети распространяют фейк о переименовании Горно-Алтайска в Порно-Алтайск.
Скрин сайта.
7 Оперативники должны доказывать, что у вас был умысел распространять фейк и оскорбить власти?

Должны. На прямой вопрос «с каким умыслом это было размещено», вы должны сказать, что на фейк и оскорбление умысла не было. В вашем объяснении полиции должно быть зафиксировано, что вы не считаете новость фейковой, либо — что это точка зрения или оценочное суждение, говорит Джулай.

Пока, правда, не понятно, как суд будет определять «умысел» в правонарушении.

8 Если я все сделаю, как советуют юристы, это сильно увеличивает мои шансы избежать штрафа?

Нет. Практика дел об экстремизме свидетельствует: суды по административным делам не обращают внимания на наличие или отсутствие умысла, не задумываются, ваш это аккаунт или не ваш, и кто написал пост — они делают это по уголовным делам. По административным им достаточно того, что имя на аккаунте и в паспорте совпадают.

9 Можно ли добиться пересмотра решения о штрафе?

Всегда можно обжаловать постановление должностного лица и суда. Но вероятность пересмотра крайне мала.

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