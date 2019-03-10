Как себя вести, если вас обвиняют в распространении фейков или неуважении к власти

2 Как будут наказывать за фейки?

Ответственность за фейковые новости будет делиться на три категории.

Первая — новости , которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан , или массового нарушения общественного порядка.

которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан или массового нарушения общественного порядка. Вторая — информация , создавшая помехи в работе инфраструктуры.

создавшая помехи в работе инфраструктуры. Третья — повлекшая смерть человека , причинение вреда здоровью или имуществу. За первую категорию введут штрафы от 30 до 500 тыс. рублей , за вторую — от 100 тыс. до 1 млн рублей , за третью — от 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

Даже в случае уплаты штрафа у привлеченного к ответственности органы следствия смогут конфисковать смартфон, компьютер или даже сервер, который использовался для отправки сообщения, пояснил правозащитник «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Издания, зарегистрированные как СМИ могут избежать блокировок, если «незамедлительно» подчинятся требованию Роскомнадзора удалить требуемую информацию. В противном случае ведомство может потребовать от провайдера заблокировать сайт, где она размещена. Степень «незамедлительности» будет определяться Роскомнадзором. Сайты, не зарегистрированные как СМИ, будут блокироваться сразу.