«Амбассадор Байкала» пришел на заседание суда в короне

Судья мирового участка Тверского района Москвы признал шоумена Сергея Зверева виновным в непредоставлении своевременного финансового отчета о своей избирательной кампании в Госдуму и назначил ему штраф в 20 тыс. руб.

По данным республиканского избиркома, кандидат Зверев опоздал на два дня. Сам он утверждает, что отправил документы в срок, просто они пришли уже после дедлайна.

При этом, согласно отчету, шоумен не потратил на кампанию ни рубля.

По закону о выборах в Госдуму в течение 30 дней с момента официального утверждения результатов кандидаты должны предоставить информацию о размере и источниках формирования своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных расходах. Этот срок истекал 25 октября, а отчет Зверева поступил в избирком 27 октября.

«У меня есть все доказательства и чеки с почты со штампами, что все я отправил вовремя», — сообщил он в Instagram.

Согласно этим чекам, Сергей Зверев действительно направил документы в избирком Бурятии почтой еще 23 октября. Однако в избиркоме пояснили, что при расчете срока, за который кандидат должен отчитаться о выборах, учитывается не момент отправки отчета почтой, а день его получения комиссией.

Корона и черная шляпа

На судебное заседание Зверев явился в короне, пишет «Коммерсантъ». Стилист рассказал, что предоставить отчетность лично ему не удалось из-за «жесткого локдауна», объявленного главой республики (как и по всей России, режим нерабочих дней осенью 2021 года действовал в Бурятии с 30 октября по 7 ноября).

Юридическую поддержку бывшего кандидата организовали «Зеленые». Там заявили, что «амбассадор Байкала» может подать к избиркому встречный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Зверев тоже не исключил такого шага: «Кого-то просто бесят защитники Байкала».

После заседания Сергей Зверев поменял корону на черную шляпу и заявил, что «защитников природы у нас не слишком приветствуют».

Выборы

Шоумен баллотировался в Бурятском одномандатном округе № 9. Во время кампании он продвигал экологическую повестку и выступал в защиту Байкала, однако финишировал только третьим с 7,5% голосов. Победу одержал экс-министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, баллотировавшийся от «Единой России» (37,4%).

Сергей Зверев на Байкале www.instagram.com/zverevsuperstar/

Между тем министерство Байкала предложили создать президенту РФ Владимиру Путину.