Американский боец Монсон стал депутатом в России

Получив российский паспорт 12 июня, Джефф Монсон заявил, что намерен стать депутатом. В анкете кандидата он указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Ранее СМИ писали, что боец также намерен заниматься бизнесом в России. В частности он стал партнером Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае. Анонсировалось, что фирма не будет связана с игорным делом, а займется спортивной сферой.

Компания, которую учредили Кутьев и Монсон называется «Алтай пэлас файт». В ней у алтайского бизнесмена, по данным ЕГРЮЛ, 80% уставного капитала, а у бывшего американца — 20%.



