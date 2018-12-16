Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
169

Американские аналитики предрекают крах флота США в войне с Россией или Китаем

Палубную авиацию ВМФ США необходимо модернизировать, иначе флот проиграет в войне русским или китайцам, пишет журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок. Этот текст приводит Газета.ru.

Авианосец "Гарри Трумэн".
Авианосец "Гарри Трумэн".
СС0

Как пишут авторы материала, «если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей».

после распада СССР американский флот начал осознанно сокращать свои боевые возможности. Например, в авианосных группах с вооружения сняли истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Их заменили истребителями-бомбардировщиками Hornet и Super Hornet, созданными корпорацией McDonnell Douglas.

Эти изменения сократили дальность полета военной техники — на сегодняшний день ее просто недостаточно, чтобы победить в сражении с китайскими или российскими вооруженными силами, указали в журнале.

«К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль. В то же время Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большой дальности и другие вооружения, которые несут угрозу авианосцу и его самолетам», — предупредили в The National Interest.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость