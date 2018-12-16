Американские аналитики предрекают крах флота США в войне с Россией или Китаем

Палубную авиацию ВМФ США необходимо модернизировать, иначе флот проиграет в войне русским или китайцам, пишет журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок. Этот текст приводит Газета.ru.

Как пишут авторы материала, «если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать о том, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей».

после распада СССР американский флот начал осознанно сокращать свои боевые возможности. Например, в авианосных группах с вооружения сняли истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Их заменили истребителями-бомбардировщиками Hornet и Super Hornet, созданными корпорацией McDonnell Douglas.

Эти изменения сократили дальность полета военной техники — на сегодняшний день ее просто недостаточно, чтобы победить в сражении с китайскими или российскими вооруженными силами, указали в журнале.

«К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль. В то же время Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большой дальности и другие вооружения, которые несут угрозу авианосцу и его самолетам», — предупредили в The National Interest.