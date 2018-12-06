Ракетный эсминец США демонстративно подплыл к границе в Приморье, чтобы бросить России вызов

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в близости от залива Петра Великого, у главной базы Тихоокеанского флота России. Цель действия — бросить вызов «чрезмерным морским притязаниям России, а также поддержать права и свободы, которых придерживаются США и другие государства в рамках морского права», — заявила CNN представитель ВМС США лейтенант Рэйчел Макмар.

Официальный представитель ВМС США подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии России на водные территории. По ее словам, Москва претендует на районы, которые слишком далеко от российской границы, пишут РИА Новости.

По словам представителя США, такого рода операции ВМС США «не нацелены ни на одну страну и не привязаны к текущим событиям». «Американские силы на ежедневной основе проводят операции в Индо-тихоокеанском регионе», — приводит слова Макмар ТАСС.

Залив Петра Великого — крупнейший в Японском море. Он омывает остров Русский и Владивосток, в котором находится база Тихоокеанского флота ВМФ России.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Русским мужчинам в возрасте 16−60 лет запретили въезжать на территорию Украины.