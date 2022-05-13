Американский производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, заявила об уходе с российского рынка.

Компания объявила, что хочет продать свое производство в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, пишет «Коммерсантъ».

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — сообщила американская компания.

Годовая мощность завода Sylvamo в Светогорске — 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона.

В прошлом году производитель заработал в России примерно 15% от своей общей выручки.

Ранее российские производители сообщили, что намерены увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить ими иностранные бренды — Always, Libress, Zewa и другие.