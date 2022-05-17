17 мая
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Политика

Американцы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты

Военно-воздушные силы США объявили об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A, разработанной в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление ведомства.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Испытание прототипа проходило у побережья на юге американского штата Калифорния. Пуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress.

Скорость выпущенной ракеты в пять раз превысила скорость звука.

После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, пишет bfm.ru.

Представители американских ВВС подчеркнули, что «испытание было проведено безупречно» и США «делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие своим военнослужащим».

Ранее Россия запустила самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» .

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