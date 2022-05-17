Американцы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты

Испытание прототипа проходило у побережья на юге американского штата Калифорния. Пуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress.
Скорость выпущенной ракеты в пять раз превысила скорость звука.
После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, пишет bfm.ru.
Представители американских ВВС подчеркнули, что «испытание было проведено безупречно» и США «делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие своим военнослужащим».
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