Атака на барьер. Получится ли у алтайских справороссов допустить самовыдвиженцев на губернаторские выборы

На ближайшей сессии АКЗС «Справедливая Россия — За правду» внесет законопроект о снижении порога муниципального фильтра. Лидер фракции Александр Молотов рассказал altapress.ru, в чем отличия этого документа от аналогичной зимней инициативы коммунистов и получится ли объединить алтайскую оппозицию.

Что предлагают справороссы

Проект закона предлагает уменьшить общее число подписей депутатов представительных органов в крае, необходимое для выдвижения кандидата в губернаторы, с 7 до 5 процентов.

Помимо этого, справороссы предлагают уменьшить и необходимый для выдвижения процент подписей депутатов представительных органов районов и городов края с 10 до 5 процентов. Также они предлагают предусмотреть возможность выдвижения кандидатов на губернаторских выборах не только партиями, но и в порядке самовыдвижения.

Выборы. Стас Хазиев

Напомним, в январе 2023 года фракция КПРФ в Алтайском заксобрании вносила аналогичный законопроект, направленный на снижение муниципального фильтра. Тогда эту идею поддержали практически все фракции краевого парламента, кроме «Единой России», и в итоге инициативу провести не получилось.

В чем разница между законопроектами?

Лидер фракции СРЗП Александр Молотов в разговоре с корреспондентом altapress.ru заявил, что январский законопроект был лишь «чистым пиаром» коммунистов. По его словам, главную проблему законопроект не решал — необходимое число подписей депутатов районного и городского уровней оставалось прежним.

На данный момент для того, чтобы преодолеть барьер, партиям необходимо набрать около 500 подписей муниципальных депутатов, из них около 130 подписей должно принадлежать депутатам представительных органов городов и районов края.

Подпись. Pixabay.com

По словам Молотова, преодолеть именно этот порог партиям удается тяжелее всего, а нынешний законопроект предлагает снизить этот фильтр вдвое — до 65 подписей.

Будет ли единый кандидат от оппозиции?

В отличии от законопроекта коммунистов, нынешняя законодательная инициатива предлагает ввести возможность баллотироваться на губернаторский пост не только кандидатам от партий, как сейчас, но и допустить на выборы самовыдвиженцев.

По словам Молотова, возможность появления независимых кандидатов позволит выдвинуть на губернаторские выборы единого кандидата от оппозиции. Сейчас это практически невозможно — представить, что партии объединятся вокруг чужого кандидата очень трудно.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

Лидер справороссов в АКЗС уверен, что несмотря на то, что «Единая Россия» скорее всего будет голосовать против, шансы принять законопроект есть — все зависит от явки депутатов на сессию. Если все оппозиционные депутаты будут присутствовать и поддержат инициативу, то закон будет принят, несмотря на сопротивление «партии власти».

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