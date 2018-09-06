Барнаульцев бомбардируют агитационными звонками. Насколько это законно?

Вечером 5 сентября десятки барнаульцев рассказали altapress.ru и в соцсетях о том, что им на мобильные телефоны звонит робот. Он спрашивает, собирается ли человек на выборы губернатора Алтайского края, и если ему отвечают «да», агитирует за одного из кандидатов. Людей волнует вопрос, законно ли использование их персональных данных (номера телефона) без согласования с ними.

Звонок корреспонденту altapress.ru поступил утром 6 сентября с номера +7 960 796 92 91. Робот спросил, собирается ли он идти на выборы. После ответа «да» голос рассказал, какую программу предлагает конкретный кандидат и поинтересовался, поддержит ли его абонент на выборах.

По открытым данным, номер зарегистрирован в Новосибирской области. Обратный звонок на него оказался невозможным: «абонент временно не доступен».

Как объяснила altapress.ru председатель крайизбиркома Ирина Акимова, огульно давать правовую оценку этим фактам сейчас, не разобравшись, нельзя. Рассылка sms и обзвон как таковой — одна из форм распространения информации. Сама по себе она нарушением не является, говорит глава комиссии. Скажем, многие из нас получают сообщения от магазинов, операторов связи и т. д. Другое дело, что для такой работы должны быть правовые основания.

Такая форма агитации может быть законной, если между кандидатом и тем, кто производит обзвон, подписан официальный договор, равно как и между этим лицом и абонентами, а действия оплачены из избирательного фонда. «В любом случае сначала нужно установить, кто субъект распространения информации», — подчеркнула Акимова.

Она также пояснила, что такая форма агитации не может быть согласована с избиркомом заранее. По закону, только печатные, аудио и видеоматериалы должны быть обязательно представлены в комиссию.

Официальных жалоб на утро 6 сентября в крайизбирком по этому поводу не поступало. Обычно разбирательства по факту законности той или иной формы агитации начинаются, только если кто-то пишет официально заявление — в избирательную комиссию или правоохранительные органы.