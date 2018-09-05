Кандидаты в губернаторы Алтайского края: что о них известно

9 сентября в Алтайском крае пройдут выборы губернатора. На пост претендуют четыре кандидата. Altapress.ru решил поближе познакомить вас с претендентами.

Андрей Крылов

Предприниматель. 51 год. Выдвинут «Партией роста».

Андрей Крылов Штаб Андрея Крылова

Родился в Барнауле, окончил физфак АлтГУ.

Говорит, что зарабатывает деньги с 13 лет.

Андрей Крылов,

выдвинутый кандидат в губернаторы Алтайского края:

В 13 лет колотил ящики на Барнаульском ВРЗ, в 15 — на станкостроительном гильзы для патронов клепал, в 16 работал на автобазе 1246 в кузне, в 17 собирал столы на «зеркалке».

Собственный бизнес организовал в 1990 году с друзьями и однокурсниками. Они создали фирму по изготовлению, монтажу и наладке видеопередатчиков в комплекте с видеомагнитофонами для вещания в селах Алтайского края. А через год после это, утверждает Крылов, он провел «коммерческую супермегасделку по продаже всей шерсти Алтайского края в Литву».

У Крылова много самых разных бизнесов. Его «Барнаульский шпалопропиточный завод» работает с 2007 года. В 2011 году он купил «Алейский сахарный завод». Предприятие не работает.

С 2015 года работает его корпорация «Сиэн». У компании, по данным налоговой службы, 31 вид деятельности: от продажи древесины до торговли животными. В феврале 2018 года Крылов создал «Алтайскую криптомайнинговую компанию».

Андрей Крылов — начинающий политик. Региональное отделение «Партии роста» возглавил в апреле 2017 года. В кампаниях 2016 и 2017 годов не участвовал.

На губернаторских выборах предстал как экспрессивный кандидат с довольно радикальными взглядами и предложениями.

Некоторые тезисы программы

Чиновники должны уйти и ответить перед показательным «судом чести» с присяжными из числа беднейших слоёв населения. Их число нужно безжалостно сократить.

Ликвидировать лживые привластные СМИ.

Олигархи, «которые ожирели на нищете народа», должны платить местный прогрессивный налог.

Государственные дворцы чиновников продать или передать под школы и больницы.

Владимир Семенов

Владимир Семенов Скрин с YouTube

Руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании (АКЗС), предприниматель. 51 год. Выдвинут ЛДПР.

Родился в Барнауле, окончил алтайский «политех» по специальности «технология машиностроения». Потом учился в школе бизнеса Открытого университета Великобритании при ААЭП.

Крупный бизнесмен. Долгое время был деловым партнером другого известного предпринимателя, Анатолия Банных, погибшего зимой 2017 года.

Семенов открыл первый бизнес в 1990 году, занимался продажей мебели. В 1999-м возглавил рекламное агентство «Аливи город», а в 2000-м — Ассоциацию рекламных компаний Алтая. Долгое время работал в сфере рекламы и медиа.

Сегодня у Семенова широкая сфера интересов в бизнесе. Ему принадлежат компании «Каргон», «Пасеки алтайского высокогорья» и рекламное агентство «Мастер». У него есть акции трех предприятий, в том числе «Братской электросетевой компании».

Семенов — опытный политик. В марте 2004 года он избирался в краевой парламент, а затем два срока работал в Госдуме. Федеральные СМИ сообщали, в Думе он выступал мало, хотя входил во многие комиссии и рабочие группы, в том числе по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

В 2016 году Владимир Семенов вновь стал депутатом АКЗС. Здесь он как лидер фракции выступает часто и остро.

На выборах предстал как, пожалуй, самый креативный кандидат: активно использовал соцсети, участвовал в необычных форматах продвижения вроде тест-драйвов или интервью с блогером.

Некоторые тезисы программы

Никаких диких трат на предметы роскоши в чиновничьих кабинетах.

Сократить расходы на чиновничье хозяйство и самопиар власти.

На территории крупных городов ввести мораторий на новое строительство торговых центров в пределах городской черты.

Запретить закрытие на селе школ, больниц, почты, отделений Сбербанка.

Людмила Суслова

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Зампредседателя экономического комитета АКЗС. 53 года. Выдвинута «Справедливой Россией».

Родилась в Омской области, окончила Омский государственный мединститут. Переехала в Барнаул в 1988 году по распределению. Работала врачом коммунального отдела в СЭС Ленинского района.

Людмила Суслова — один из самых видных экспертов в сфере ЖКХ в Алтайском крае. Ведет партийный проект «Коммунальный дозор».

Сейчас она председатель ТОС «Шукшинский», возглавляет НП «Жилищный союз».

Также Суслова входит в число учредителей ТСЖ «Змеиногорский, 104-м» (это группа многоэтажных зданий на так называемой «барнаульской Рублевке»).

Некоторое время она работала в бизнесе. По данным налоговой службы, до осени 2016 года возглавляла торговую компанию «Октава». Сейчас владельцем фирмы значится Суслов Алексей Валерьевич.

Людмила Суслова — депутат со стажем. В 2004 году она избиралась в Барнаульскую гордуму. С 2008 года — депутат АКЗС. Входит в число немногих депутатов от оппозиции, которым удавалось победить единороссов на одномандатном округе.

В прошлом созыве возглавляла фракцию. В текущем уступила это место Александру Молотову, но заняла оплачиваемую должность зампреда комитета.

Некоторые тезисы программы

Повышение пенсий, а не пенсионного возраста.

Укрепление экономики за счет привлеченных инвестиций. Правительство края должно предлагать инвесторам готовые бизнес-проекты, и тогда инвесторы начнут подтягиваться сами.

Регулирование цен на местные товары: нужно разогнать многочисленных посредников в производственной цепочке и не позволять торговым сетям накручивать бешеные проценты.

Обоснованные коммунальные тарифы: нужна жесткая программа модернизации ЖКХ, но нельзя позволять монополистам «запускать руки в карманы земляков».

Виктор Томенко

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Врио губернатора Алтайского края. 47 лет. Выдвинут партией «Единая Россия».

Родился в Норильске Красноярского края. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии».

Прошел производственную и управленческую школу «Норильского никеля». На предприятии работал с 1988 года в разных подразделениях, на многих должностях.

Финансист. В 1997 году стал главным бухгалтером АО «Норильский комбинат», а уже на следующий год — заместителем гендиректора по экономике и финансам.

В 2001 году перешел в Заполярный филиал компании, который возглавил в 2004 году — в 33 года.

Пришел в политику в 2010 году. В марте стал вице-губернатором и вице-премьером правительства Красноярского края. Через два года был уже первым замом главы региона — председателем правительства.

Томенко прошел знаменитый курс подготовки управленцев федерального кадрового резерва. Правда, со скалы не прыгал и под танком не лежал.

Приехав в Алтайский край, признал самые острые проблемы региона, которые раньше власти предпочитали не афишировать: непозволительно низкие зарплаты, плохие дороги, отсутствие открытого диалога между населением и чиновниками.

Томенко умело управляет эмоциями, сдержан. Не склонен рубить с плеча. Профессиональный финансист, умело оперирующий цифрами и знающий финансовые механизмы. В промышленности ориентируется, как рыба в воде. С сельской спецификой только знакомится.

Некоторые тезисы программы

Преодоление разрыва между средней заработной платой в крае и по Сибири.

Содействие включению предприятий Алтайского края в цепочку поставок крупных промышленных корпораций , естественных монополий.

естественных монополий. Комплексное социальное и инженерное обустройство сельских территорий.

Решение вопроса о переводе части региональных автомагистралей в статус федеральных.

Увеличение Фонда развития промышленности края до 1 млрд рублей.

Активное продвижение туристического потенциала региона , в том числе совместно с Республикой Алтай.

О доходах и имуществе кандидатов можно узнать здесь.