Кандидаты в губернаторы Алтайского края: что о них известно

Андрей Крылов
Предприниматель. 51 год. Выдвинут «Партией роста».
Родился в Барнауле, окончил физфак АлтГУ.
Говорит, что зарабатывает деньги с 13 лет.
Андрей Крылов,
выдвинутый кандидат в губернаторы Алтайского края:
В 13 лет колотил ящики на Барнаульском ВРЗ, в 15 — на станкостроительном гильзы для патронов клепал, в 16 работал на автобазе 1246 в кузне, в 17 собирал столы на «зеркалке».
Собственный бизнес организовал в 1990 году с друзьями и однокурсниками. Они создали фирму по изготовлению, монтажу и наладке видеопередатчиков в комплекте с видеомагнитофонами для вещания в селах Алтайского края. А через год после это, утверждает Крылов, он провел «коммерческую супермегасделку по продаже всей шерсти Алтайского края в Литву».
У Крылова много самых разных бизнесов. Его «Барнаульский шпалопропиточный завод» работает с 2007 года. В 2011 году он купил «Алейский сахарный завод». Предприятие не работает.
С 2015 года работает его корпорация «Сиэн». У компании, по данным налоговой службы, 31 вид деятельности: от продажи древесины до торговли животными. В феврале 2018 года Крылов создал «Алтайскую криптомайнинговую компанию».
Андрей Крылов — начинающий политик. Региональное отделение «Партии роста» возглавил в апреле 2017 года. В кампаниях 2016 и 2017 годов не участвовал.
На губернаторских выборах предстал как экспрессивный кандидат с довольно радикальными взглядами и предложениями.
Некоторые тезисы программы
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Чиновники должны уйти и ответить перед показательным «судом чести» с присяжными из числа беднейших слоёв населения. Их число нужно безжалостно сократить.
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Ликвидировать лживые привластные СМИ.
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Олигархи, «которые ожирели на нищете народа», должны платить местный прогрессивный налог.
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Государственные дворцы чиновников продать или передать под школы и больницы.
Владимир Семенов
Руководитель фракции ЛДПР в краевом Заксобрании (АКЗС), предприниматель. 51 год. Выдвинут ЛДПР.
Родился в Барнауле, окончил алтайский «политех» по специальности «технология машиностроения». Потом учился в школе бизнеса Открытого университета Великобритании при ААЭП.
Крупный бизнесмен. Долгое время был деловым партнером другого известного предпринимателя, Анатолия Банных, погибшего зимой 2017 года.
Семенов открыл первый бизнес в 1990 году, занимался продажей мебели. В 1999-м возглавил рекламное агентство «Аливи город», а в 2000-м — Ассоциацию рекламных компаний Алтая. Долгое время работал в сфере рекламы и медиа.
Сегодня у Семенова широкая сфера интересов в бизнесе. Ему принадлежат компании «Каргон», «Пасеки алтайского высокогорья» и рекламное агентство «Мастер». У него есть акции трех предприятий, в том числе «Братской электросетевой компании».
Семенов — опытный политик. В марте 2004 года он избирался в краевой парламент, а затем два срока работал в Госдуме. Федеральные СМИ сообщали, в Думе он выступал мало, хотя входил во многие комиссии и рабочие группы, в том числе по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В 2016 году Владимир Семенов вновь стал депутатом АКЗС. Здесь он как лидер фракции выступает часто и остро.
На выборах предстал как, пожалуй, самый креативный кандидат: активно использовал соцсети, участвовал в необычных форматах продвижения вроде тест-драйвов или интервью с блогером.
Некоторые тезисы программы
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Никаких диких трат на предметы роскоши в чиновничьих кабинетах.
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Сократить расходы на чиновничье хозяйство и самопиар власти.
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На территории крупных городов ввести мораторий на новое строительство торговых центров в пределах городской черты.
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Запретить закрытие на селе школ, больниц, почты, отделений Сбербанка.
Людмила Суслова
Зампредседателя экономического комитета АКЗС. 53 года. Выдвинута «Справедливой Россией».
Родилась в Омской области, окончила Омский государственный мединститут. Переехала в Барнаул в 1988 году по распределению. Работала врачом коммунального отдела в СЭС Ленинского района.
Людмила Суслова — один из самых видных экспертов в сфере ЖКХ в Алтайском крае. Ведет партийный проект «Коммунальный дозор».
Сейчас она председатель ТОС «Шукшинский», возглавляет НП «Жилищный союз».
Также Суслова входит в число учредителей ТСЖ «Змеиногорский, 104-м» (это группа многоэтажных зданий на так называемой «барнаульской Рублевке»).
Некоторое время она работала в бизнесе. По данным налоговой службы, до осени 2016 года возглавляла торговую компанию «Октава». Сейчас владельцем фирмы значится Суслов Алексей Валерьевич.
Людмила Суслова — депутат со стажем. В 2004 году она избиралась в Барнаульскую гордуму. С 2008 года — депутат АКЗС. Входит в число немногих депутатов от оппозиции, которым удавалось победить единороссов на одномандатном округе.
В прошлом созыве возглавляла фракцию. В текущем уступила это место Александру Молотову, но заняла оплачиваемую должность зампреда комитета.
Некоторые тезисы программы
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Повышение пенсий, а не пенсионного возраста.
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Укрепление экономики за счет привлеченных инвестиций. Правительство края должно предлагать инвесторам готовые бизнес-проекты, и тогда инвесторы начнут подтягиваться сами.
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Регулирование цен на местные товары: нужно разогнать многочисленных посредников в производственной цепочке и не позволять торговым сетям накручивать бешеные проценты.
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Обоснованные коммунальные тарифы: нужна жесткая программа модернизации ЖКХ, но нельзя позволять монополистам «запускать руки в карманы земляков».
Виктор Томенко
Врио губернатора Алтайского края. 47 лет. Выдвинут партией «Единая Россия».
Родился в Норильске Красноярского края. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии».
Прошел производственную и управленческую школу «Норильского никеля». На предприятии работал с 1988 года в разных подразделениях, на многих должностях.
Финансист. В 1997 году стал главным бухгалтером АО «Норильский комбинат», а уже на следующий год — заместителем гендиректора по экономике и финансам.
В 2001 году перешел в Заполярный филиал компании, который возглавил в 2004 году — в 33 года.
Пришел в политику в 2010 году. В марте стал вице-губернатором и вице-премьером правительства Красноярского края. Через два года был уже первым замом главы региона — председателем правительства.
Томенко прошел знаменитый курс подготовки управленцев федерального кадрового резерва. Правда, со скалы не прыгал и под танком не лежал.
Приехав в Алтайский край, признал самые острые проблемы региона, которые раньше власти предпочитали не афишировать: непозволительно низкие зарплаты, плохие дороги, отсутствие открытого диалога между населением и чиновниками.
Томенко умело управляет эмоциями, сдержан. Не склонен рубить с плеча. Профессиональный финансист, умело оперирующий цифрами и знающий финансовые механизмы. В промышленности ориентируется, как рыба в воде. С сельской спецификой только знакомится.
Некоторые тезисы программы
- Преодоление разрыва между средней заработной платой в крае и по Сибири.
- Содействие включению предприятий Алтайского края в цепочку поставок крупных промышленных корпораций, естественных монополий.
- Комплексное социальное и инженерное обустройство сельских территорий.
- Решение вопроса о переводе части региональных автомагистралей в статус федеральных.
- Увеличение Фонда развития промышленности края до 1 млрд рублей.
- Активное продвижение туристического потенциала региона, в том числе совместно с Республикой Алтай.
О доходах и имуществе кандидатов можно узнать здесь.