Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора

Днем 1 августа в Барнауле на площади Советов прошла акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
https://www.instagram.com/pavlena4ka/

Судя по снимкам, на площади перед правительством Алтайского края собралось несколько десятков барнаульцев. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями «Я/МЫ Хабаровск», «Путина в отставку», «ВВП=чума России».

Также жители Барнаула запечатлели на своих снимках полицейских, которые также присутствовали на площади. Однако о задержаниях митингующих не сообщается.

Напомним, в Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия.

Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.

Президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это не понравилось.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость