Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора

Судя по снимкам, на площади перед правительством Алтайского края собралось несколько десятков барнаульцев. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями «Я/МЫ Хабаровск», «Путина в отставку», «ВВП=чума России».
Также жители Барнаула запечатлели на своих снимках полицейских, которые также присутствовали на площади. Однако о задержаниях митингующих не сообщается.
Напомним, в Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия.
Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.
Президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это не понравилось.