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Политика

Байден считает, что ядерное оружие и нефть — это проблема для Путина

Президент США Джо Байден уверен, что у России есть только ядерное оружие и нефть, а у его коллеги Владимира Путина имеет «реальная проблема».

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Выступая накануне в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, глава Белого дома отметил: «Он (Путин) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего».

«Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — цитирует ТАСС слова Байдена.

Напомним, что в середине июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена, в ходе которых стороны заявили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Ранее президент США назвал своего российского коллегу «убийцей», на что Путин философски ответил: «Кто обзывается, тот сам так называется».

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