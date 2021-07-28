Президент США Джо Байден уверен, что у России есть только ядерное оружие и нефть, а у его коллеги Владимира Путина имеет «реальная проблема».

Выступая накануне в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, глава Белого дома отметил: «Он (Путин) руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего».

«Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — цитирует ТАСС слова Байдена.

Напомним, что в середине июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена, в ходе которых стороны заявили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Ранее президент США назвал своего российского коллегу «убийцей», на что Путин философски ответил: «Кто обзывается, тот сам так называется».