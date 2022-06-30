Без вины виноватые! Алтайские социалисты встали на защиту членов садоводств, дома которых требуют снести Россети

В минувшую среду, 29 июня, на площади маршала Жукова в Барнауле состоялся санкционированный митинг в защиту членов садоводств «им. Мичурина», «Мичуринец». Начиная с прошлого года, садоводы получили многочисленные иски от ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» о сносе домов, хозяйственных построек и взыскании непосильных для граждан неустоек за несвоевременный снос. Требования аргументируют нахождением этих построек в охранной зоне линии электропередач. За права жителей вступилось региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае в лице руководителя исполкома алтайских социалистов и депутата АКЗС Евгении Боровиковой.

На плакатах митингующих гласили следующие лозунги: «Снести нельзя, помиловать», «Власть, обрати внимание на беспредел!», «Сносу домов — категорическое нет!», «Виновных чиновников к ответственности!», «Хотите снести? Платите компенсацию!».

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Протестующие рассказали, что садоводства, в которых они проживают, были основаны в 1960-х годах. На протяжении 50 лет они строили на земельных участках жилые дома, хозяйственные постройки, садовые домики и регистрировали на них право собственности. В решениях администрации Барнаула о предоставлении садоводам земельных участков, отсутствуют сведения о наличии ограничений в виде ЛЭП, которая, к слову, была возведена только в 1973 году. Более того, на них отсутствуют документы, подтверждающие законность их возведения: нет ни проектной документации, ни разрешения на строительство, ни разрешения на ввод в эксплуатацию. Люди о существовании охранной зоны ЛЭП не знали, садоводов не предупреждали о том, что на этой территории нельзя возводить строения, в Росреестре тоже нет сведений о существовании охранной зоны. Люди в замешательстве, они вкладывали туда материальные средства, силы, время, а теперь из-за бездействия Россетей должны снести свои дома. Причем для многих они являются единственным жильем. «Куда нам теперь идти?», — задаются вопросом садоводы.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Возмущенный житель Андрей Бебко отметил, что в 1973 году членам садоводств, в нарушение всех тогда действующих норм над головами навесили провода и поставили высоковольтную линию. «Причем объяснений, почему это было сделано, до сих пор нет. Рядом была совершенно свободная земля, она до сих пор там свободна, где можно было бы провести эту линию, увести на 20−40 метров. Скорее всего, хотели сэкономить деньги, чтобы не рубить лес и поставили высоковольтку. Линия, по сути, является самовольной постройкой. И эта организация (Россети) требует с нас согласований, сама, не имея никаких документов. Они представляют акты ввода в эксплуатацию. Но линия-то была построена в 1973 году, а акты представляют 1994 годом», — выступил садовод.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Мужчина подчеркнул, что по предписанию жители должны снести свои дома в течение 30 дней. В случае невыполнения этого требования на них наложат штраф: за 1 день — 10 тысяч рублей, говорит Андрей Бебко. «На этом они не успокоятся. Уже выдвигаются требования о том, что нужно не просто сносить дома, а подготовить участки к заезду тяжелой техники, сделать грузовые ворота для проезда машин. Людей будут кошмарить регулярно!», — сказал садовод. А другой местный житель Василий Гордеев отметил, что по требованиям, которые выставляют Россети, можно снести половину Барнаула.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

За пострадавших садоводов вступилась юрист Виктория Серова, которая уже работает с исками, направленными Россетью в отношении людей. Она отметила, что неоднократные предложения Россетям предоставить Индустриальному районному суду документы, подтверждающие законность возведения ЛЭП, организация игнорировала. На сегодняшний день документы в суд так и не поступили. «Более того, регистрация права на ЛЭП произошла в отсутствии правоустанавливающего документа на земельный участок. Его Россетям предоставили уже после того, как было зарегистрировано право на линейный объект. Получается, что регистрация незаконна. Поэтому на днях был заявлен встречный иск о признании зарегистрированного права отсутствующим на данную ЛЭП. И если суд удовлетворит наш иск, мы будем требовать переноса ЛЭП. В случае, если бы проектная документация имелась, то мы бы смогли посмотреть отличается ли фактическое местоположение ЛЭП от проектной документации. Может быть по этой причине вы не представляете нам эту документацию?», — рассуждает Виктория Серова.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Депутат АКЗС Евгения Боровикова подчеркнула, что в рассматриваемой ситуации просматривается юридическая коллизия. Ведь продавать, покупать и строить жилье на протяжении 50 лет было можно, а теперь выясняется, что его нужно снести. «Сотрудники Россетей виноваты в этой ситуации! По закону они должны были обходить каждый участок поквартально и составлять акты и документы. Если бы они раньше рассказали жителям о существовании охранной зоны, об опасности возведения построек, то садоводы, наверное, не вкладывали свои средства в дома, в которых хотят жить, растить детей, создавать уют. У многих людей это единственное жилье. Вот человеку 84 года, он что должен взять ипотеку и идти покупать жилье? Если возникла такая ситуация, то администрация Индустриального района должна была выступить арбитром в данном споре, а, получается как всегда — неправы люди. Хотя можно перенести эту ЛЭП. Почему вы не даете людям использовать свои права и передвинуть ЛЭП на более безопасное расстояние?», — возмутилась Евгения Боровикова. Парламентарий направила запросы во все инстанции и ждет ответы.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

С ней солидарна и садовод Ольга Лобанова: «Это ваша вина (Россетей), что вы не подали в кадастр охранную зону. У меня есть документы, где у нас не прописано никаких ограничений. Никто ничего не знал про охранную зону. Почему мы узнаем это неожиданно? Через 11 лет после того, как она появилась?»

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

На митинг были приглашены представители администраций Индустриального района и Барнаула, Россетей, Барнаульской городской Думы. Так, например, директор производственного отделения Центральной электрической сети ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Владислав Митин заявил, что в прошлом году мастер, направленный организацией, выдавал некие предписания с указанием нужных телефонов. С теми, кто подошел к нему, были заключены соглашения на теплицы, сараи, которые приблизительно подходят по нормативам. Он отметил, что Россетям не нужны земли садоводства ни для каких хозяйственных нужд и добавил, что речь идет исключительно о безопасности людей, дома которых расположены вблизи проводов. Заявление о том, что Россети не требуют снести постройки вовсе вызвало недоумение жителей. «А кто же тогда в суде озвучивал эти требования?», — спросил участник митинга.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

На вопрос юриста Виктории Серовой почему организация на протяжении 49 лет не предупреждала жителей о том, что нельзя возводить постройки, представитель Россетей ответил, что там их никто не строил. Обвинил юриста в том, что она не защищала их интересы 49 лет назад и призвал найти точки соприкосновения для урегулирования конфликта. Юрист ответила, что не могла защищать жителей 49 лет назад в силу возраста, так как на данный момент Виктории Серовой 36 лет, а диплом юриста ей был получен еще позднее, в отличие от организации, которая существует давно.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Юрист задала вопрос и представителю районной администрации. Ее интересовало, почему людям выдавали разрешение на строительство и ввод жилья в эксплуатацию, если существует «электрическая» угроза. На что чиновники предложили разбираться по каждому случаю индивидуально и заявили, что в администрацию района никто с этой проблемой не обращался.

Следующим слово взял депутат-единоросс БГД Сергей Струченко. Он назвал конструктивным прозвучавшее в начале митинга предложение о создании рабочей группы, куда были бы включены жители, предствители администрации, Россетей и заинтересованных лиц.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Итогом митинга стала резолюция, в которой садоводы просят разобраться в сложившейся ситуации и помочь сохранить их собственность. В случае невозможности сохранения каких-то объектов, выплатить справедливую, определенную законом компенсацию за их снос. Она будет направлена Губернатору Алтайского края; Прокурору Алтайского края; главе Барнаула; главе администрации Индустриального района; заместителю директора по техническим вопросам — главному инженеру Филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго». Также будет составлена рабочая группа по решению данной проблемы.

Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Кроме того, члены садоводств составили обращение к Председателю Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергею Миронова и к Президенту Российской Федерации с просьбой помочь в перемещении ЛЭП и защитить их право на частную собственность.