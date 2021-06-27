Беженка рассказала о страшном голоде и каннибализме в Стране утренней свежести

Проблемы с продуктами питания начались еще в начале 1990-х, а вскоре в стране рухнула карточная система, от которой зависело большинство жителей. От голода умер и ее дядя.
Чтобы выжить, семье пришлось распродать все имущество. Ели все подряд: коренья, семена, съедобную траву, выловленных в море мидий и даже отловленных крыс. Случалось, что женщина съедала что-то, а после несколько дней пила только воду.
«Люди теряли рассудок от голода, убивали и ели других людей. Они ели даже детей. Какой силы должен был быть голод, чтобы люди шли на такое?» — воскликнула она.
В середине июня лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году.
В августе прошлого года распространялась информация о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны. Он заявил, что домашние питомцы олицетворяют западный «упадок».
В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.
Северную Корею называют Страной утренней свежести — Чосон.