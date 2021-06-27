Беженка рассказала о страшном голоде и каннибализме в Стране утренней свежести

Голод, с которым столкнулась Северная Корея в 1990-х годах, был по-настоящему ужасающим: новые тела умерших появлялись на улицах каждый день, а отчаяние доводило некоторых до каннибализма, рассказала Чжихён Пак, беженка из Северной Кореи и правозащитница, пишет Lenta.ru.

Проблемы с продуктами питания начались еще в начале 1990-х, а вскоре в стране рухнула карточная система, от которой зависело большинство жителей. От голода умер и ее дядя.

Чтобы выжить, семье пришлось распродать все имущество. Ели все подряд: коренья, семена, съедобную траву, выловленных в море мидий и даже отловленных крыс. Случалось, что женщина съедала что-то, а после несколько дней пила только воду.

«Люди теряли рассудок от голода, убивали и ели других людей. Они ели даже детей. Какой силы должен был быть голод, чтобы люди шли на такое?» — воскликнула она.

В середине июня лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году.

В августе прошлого года распространялась информация о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны. Он заявил, что домашние питомцы олицетворяют западный «упадок».

В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.

Северную Корею называют Страной утренней свежести — Чосон.