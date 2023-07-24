Бывший координатор штаба Навального* в Барнауле получил девять лет колонии

46-летнего Вадима Останина задержали в декабре 2021 года.
Его обвинили в участии в экстремистском сообществе и некоммерческой организации, посягающей на личность.
В июне этого года прокуратура запросила для Останина 11 лет колонии.
24 июля команда Навального сообщила, что активиста осудили на девять лет.
*Мосгорсуд признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-27 июля собрался с рабочим визитом на Алтай.