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Политика

Бывший координатор штаба Навального* в Барнауле получил девять лет колонии

Суд приговорил бывшего координатора барнаульского штаба Навального* к девяти годам в колонии общего режима.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

46-летнего Вадима Останина задержали в декабре 2021 года.

Его обвинили в участии в экстремистском сообществе и некоммерческой организации, посягающей на личность.

В июне этого года прокуратура запросила для Останина 11 лет колонии.

24 июля команда Навального сообщила, что активиста осудили на девять лет.

*Мосгорсуд признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-27 июля собрался с рабочим визитом на Алтай.

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