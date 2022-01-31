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Политика

Бывший новосибирский губернатор подал иск к Минфину на 7,5 млн рублей

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко подал иск к Министерству финансов России на 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.

Василий Юрченко и Владимир Путин.
Василий Юрченко и Владимир Путин.
premier.gov.ru

Отмечается, что в суд поступило два исковых заявления экс-губернатора к Минфину в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области.

«О возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования по ч.2 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий. Истцом заявлена сумма компенсации морального вреда в размере 3 335 000 рублей», — рассказали в суде.

Во втором иске Юрченко требует возмещения «имущественного вреда в виде понесенных расходов на оплату услуг адвокатов». Эти потери он оценил в 4 250 450 рублей.

В общей сумме бывший губернатор требует от Министерства финансов 7 585 450 рублей.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Адвокат Юрченко Александр Балян пояснил"Тайге.инфо", что иск связан с делом по земельному спору, которое возбудили в 2014 году. Тогда главу региона подозревали в превышении полномочий при переводе боеприпасного полигона в земли сельхозназначения на территории района.

Следствие считало, что в результате перевода земли Новосибирский опытный завод измерительных приборов оказался не в состоянии в полной мере провести испытания вооружения, а 3-й авиационный отряд ФСБ вынужден был отменить учения с боевыми стрельбами, а также был причинен ущерб на сумму не менее 12 млн рублей агрохолдингу САХО, который выращивал фуражную пшеницу для нужд полигона.

Следствие длилось 29 месяцев. Производство прекратили в феврале 2017 года.

Напомним, Юрченко лишился должности губернатора в марте 2014 года в связи с утратой доверия.

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