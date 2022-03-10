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Политика

Более 300 журналистов освещают встречу глав МИД России, Украины и Турции

В Анталье начались переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщила в Telegram представитель российского МИД Мария Захарова.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Устроить переговоры Лаврова и Кулебы ранее предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Интерфакс».

Встречи проходят на «полях» Анатолийского дипломатического форума на фоне продолжающейся на Украине российской военной спецоперации.

До этого Чавушоглу беседовал с Лавровым и Кулебой по отдельности.

Как ожидается, по окончании встречи главы внешнеполитических ведомств России и Украины дадут отдельные пресс-конференции.

Более 300 журналистов выразили интерес к мероприятию и предстоящим пресс-конференциям.

Накануне встречи Кулеба сообщил, что не возлагает на предстоящие переговоры с российским коллегой завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны и ее народа.

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