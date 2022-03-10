Более 300 журналистов освещают встречу глав МИД России, Украины и Турции

Устроить переговоры Лаврова и Кулебы ранее предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Интерфакс».
Встречи проходят на «полях» Анатолийского дипломатического форума на фоне продолжающейся на Украине российской военной спецоперации.
До этого Чавушоглу беседовал с Лавровым и Кулебой по отдельности.
Как ожидается, по окончании встречи главы внешнеполитических ведомств России и Украины дадут отдельные пресс-конференции.
Более 300 журналистов выразили интерес к мероприятию и предстоящим пресс-конференциям.
Накануне встречи Кулеба сообщил, что не возлагает на предстоящие переговоры с российским коллегой завышенных ожиданий, но обещал добиваться максимума возможного в интересах своей страны и ее народа.