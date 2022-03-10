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Политика

Срочники на Украине, массовый уход «женских брендов», отмена НДС на золотые слитки. Что еще произошло 9 марта

Что произошло 9 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 9 марта

Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов на Украине. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины, 90% имевшихся ЗРК большой и средней дальности, выведены из строя 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации.

В Минобороны РФ сообщили, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в частях, участвующих в спецоперации на Украине. Сейчас «практически все» срочники уже выведены в Россию, однако несколько человек были захвачены в плен на Украине. Главная военная прокуратура разбирается, кто отправил срочников на спецоперацию.

По меньшей мере 1 424 гражданских лица были убиты или ранены на Украине с 24 февраля, заявили в ООН.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления перед сенатом США подтвердила, что на Украине есть американские биолаборатории. Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль российских вооруженных сил. Официальные представители МИД России Мария Захарова и МИД Китая Чжао Лицзянь заявили, что США должны раскрыть данные о биологической деятельности на Украине.

Спецоперация сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны.

«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», — отметил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, об этом свидетельствуют секретные документы командования нацгвардии Украины, которые попали в руки военнослужащих при спецоперации.

Экономика: что с ней происходит

Великобритания в новом раунде санкций запретила экспортировать в Россию авиационную и космическую продукцию и технологии, а также ввела уголовную ответственность за полет или посадку любых самолетов, связанных с Россией, на своей территории.

Лидеры 27 стран ЕС решили на ближайшем саммите в Париже обсудить новые санкции против России. Новые санкции затронут рынок криптовалют. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты ищут варианты, как ограничить доступ России к криптовалютам.

Coca-Cola прекратит инвестиции в маркетинг и новые проекты, но продолжит продавать продукцию. Более серьезное решение приняла компания PepsiCo: «Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda». Отметим, что PepsiCo продолжит производить товары первой необходимости — молочные продукты и детское питание.

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально объявили о приостановке поставок свей продукции в Россию.

Табачная компания Philip Morris приостановит инвестиции в проекты в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. British American Tobacco продолжит продажи произведенной в России продукции, но приостановит инвестиции в РФ

Компания Nestle объявила о прекращении инвестиций на территории России. Разрыв логистических цепочек из-за военной операции на Украине серьезно сказался на поставках детского питания. У крупных производителей сухих смесей и пюре, включая Nestle, осталось очень мало сырья.

Итальянский автопроизводитель Iveco прекращает продажи в РФ. Финская компания Valio продолжит операционную деятельность в РФ, сохранит рабочие места и выполнит обязательства перед клиентами и партнерами. Британский ретейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России.

Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif и другие) приостановит экспорт продукции в РФ, поставки произведённых в России товаров будут продолжаться внутри страны.

Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в РФ. Reebok приостанавливает розничные продажи с 13 марта. Компания Л’Этуаль временно закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн торговлю. Rolex прекратит экспорт товаров в Россию.

Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) приостанавливает работу в России 70 ресторанов KFC. Приостановят работу 850 ресторанов и McDonald’s. Также деятельность «заморозит» американская сеть Starbucks, включающая в себя 130 предприятий и 2 тыс. сотрудников в России.

&quot;Coca-Cola&quot;, &quot;Кола&quot;, газировка.
«Coca-Cola», «Кола», газировка.
pixabay.com/

Что в России предпринимают для стабильности

На заседании правительства 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры поддержки будут оказаны населению и бизнесу в ближайшее время. В тезисах:

  • Правительство сможет запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов.
  • Поддержат строителей. Предлагается упростить разработку градостроительной документации, ускорить предоставление земельных участков и при необходимости продлить действующие договоры аренды земли.
  • Авиаперевозчикам будет оказана помощь с сохранением парка иностранных самолетов. Странам, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты, будет введен ответный запрет. Для железнодорожников снизят влияние международных организаций на их работу.
  • Изменен подход к уплате повышенного транспортного налога: с этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше.
  • На программу льготного кредитования сельхозпроизводителей будет направлено дополнительно 25 млрд рублей, а также еще 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопеков.
  • На развитие дорожной инфраструктуры решено дополнительно выделить 163 млрд рублей. Будет обновлено и построено свыше 757 км федеральных дорог и более 290 км региональных магистралей.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности.

Центробанк ужесточил контроль за оборотом наличной валюты с 9 марта до 9 сентября и ввел запрет на покупку долларов и евро в наличной форме. Россияне смогут покупать валюту в безналичной форме.

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц (сейчас он составляет 20%).

В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки под 5%. Согласно инициативе, по специальной программе Центробанк должен принимать под залог ВИП банков, рассказал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как подчеркнул агентству «Прайм» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, Россия не собирается пересматривать отношения с Всемирной торговой организацией (ВТО). «Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства», — сказал он.

В МИД отметили, что Россия переключается на альтернативные рынки капитала и прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестиционные проекты от внешнего негативного влияния.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Политика, встречи и обсуждения

США предложили Венесуэле заместить поставки нефти из России, передает Reuters. Вместо этого Белый дом готов ослабить нефтяные санкции, введенные против Каракаса в 2019 году.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что транспорт внутри Германии остановится, если страна запретит импорт российской нефти.

Президент Турнции Реджеп Тайип Эрдоган назвал проявлением фашизма происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России из-за событий на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал каждого жителя Европы экономить энергию ради снижения общей зависимости от газа из России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо создать отдельное ведомство по делам женщин, семьи и детей.

«Сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная. Полагаю, государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию», — указала Матвиенко.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
kremlin.ru

Реакция: люди, сообщества

Из-за санкций в 2022 году экономике России нанесен серьезный удар, последствия которого на данный момент предсказать сложно. Но рядовые россияне сами делают прогнозы, вспоминая опыт прошлых лет — скупают продукты и товары первой необходимости в магазинах.

Какую валюту покупать в случае полного запрета SWIFT и следует ли торопиться с продажей долларов, разъяснил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.

Российская певица Юлия Чичерина сообщила в своем Instagram, что находится в Донбассе и готова продолжать помогать во всем его жителям.

«Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды чистый лик увидел, И нежно чуждые народы возлюбил, И мудро свой возненавидел. А.С.Пушкин о либералах», — написала Чичерина.

Юлия Чичерина.
Юлия Чичерина.
grechesky15.ru

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Бренды одежды, косметики и бижутерии продолжают «уходить» из России. Например, ушла и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ», принадлежащая Sephora (эта сеть, в свою очередь, входит во французскую группу люксовых брендов LVMH).

О временном уходе заявили в L’Oreal (бренды Garnier, Maybelline, Lancome, Vichy и другие). Список брендов косметики и одежды, которые останавливают работу в стране.

«Яндекс.Дзен» теперь доступен только пользователям из России. Кроме того, российские пользователи увидят в ленте лишь тех авторов, на которых подписались сами.

Очень популярную мобильную игру Brawl Stars удалили из магазинов приложений Apple и Google для России и Беларуси. Также удалили и все остальные игры разработчика Supercell (Clash Royale, Clash of Clans). Скачать игры больше нельзя, обещают скоро отключить и текущих игроков.

Российские банки делают все свои карты бессрочными, чтобы им не понадобился перевыпуск.

Санкт-Петербургский госуниверситет предложил внести в закон об образовании в РФ изменения, позволяющие без экзаменов зачислять в вузы участников спецоперации России на Украине.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C» — «Обязательства выполняются, дефолт представляется неизбежным».

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Микияж. Косметика.
ССО

Финансы и ресурсы

Официальный курс Банка России на 9 марта:

  • USD 116,08₽
  • EUR 126,44₽

Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум — 127 рублей, доллар торговался выше 117 рублей.

Замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар спрогнозировал дальнейший рост мировых цен на нефть после введения экономических санкций против России.

В США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон.

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