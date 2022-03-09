Максимум санкций, эвакуация населения и разговоры о компромиссах. Что еще произошло 8 марта

Что произошло 8 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 7 марта Прошло заседание координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине: Из предложенных украинской стороне десяти маршрутов Киев подтвердил только один — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

По указанному маршруту эвакуировали 723 человек , из них 576 граждан Индии , 115 Китая , 20 Иордании , 12 Туниса.

из них 576 граждан Индии 115 Китая 20 Иордании 12 Туниса. Без участия украинской стороны из разных локаций вывели более 5 тыс. человек.

Банды радикалов продолжают запугивать мирных граждан , угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России.

угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России. На Украину доставили 946 тонн гуманитарного груза , провели 132 гуманитарных акции. Например, колонны МЧС РФ доставили более 430 тонн гуманитарной помощи (продукты, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия) жителям ЛНР и ДНР.

Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 158 военных объектов на территории Украины, высокоточным оружием большой дальности вывели из строя украинский военный аэродром Озерное у Житомира.

Военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. США продолжают отправку военных грузов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. «Я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — отметил он в интервью американской телекомпании ABC.

На вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса он сказал, что это можно обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. С конца февраля более 2 млн украинцев покинуло страну, заявили в ООН: 1,2 млн человек уехали в Польшу, больше 190 тыс. — в Венгрию, 140 тыс. в Словакию, более 99 тыс. — в Россию. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о том, как подразделения чеченского спецназа освободили еще один украинский населенный пункт. Не пострадал ни один мирный житель. Бойцы делились своими деньгами, пайком и медикаментами.

Украинские военные признались, что специально ставили «Грады» у жилых домов в Донбассе, прикрываясь мирными жителями, а инструктируют войска специалисты из стран НАТО. Против России введено 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против любой другой страны мира.

Экономика: что с ней происходит

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа, сообщил американский президент Джо Байден.

Спецоперация на Украине и последовавшие за этим санкции против Москвы привели к серьезным рискам для перспектив мировой экономики, говорится в отчете Moody’s. Ситуация уже привела к росту цен на энергоносители и сельскохозяйственные товары: на Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, пишет РБК.

По оценке британского Национального института экономических и социальных исследований, из-за российско-украинского конфликта объем мировой экономики может сократиться на 1%, то есть на $1 трлн к 2023 году.

Shell закроет свои заправки в России и прекратит производство авиационного топлива и смазочных материалов, Continental (немецкий производитель шин) приостанавливает производство и бизнес в России.

Компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России и перенаправляет доход на гуманитарные цели.

Сеть ресторанов KFC помимо Америки и Европы широко представлена в странах СНГ: Армении , Азербайджане , Казахстане , Украине. Анна Зайкова

Procter & Gamble частично приостановила деятельность в России, оставив на рынке только «продукты базовой гигиены».

Ferrari уходит с российского рынка, зато Toyota и Lexus решили вернуться — якобы поставки приостанавливались исключительно из-за проблем с логистикой.

Европейская организация по ядерным исследованиям временно лишила Россию статуса наблюдателя и отказывается от сотрудничества с российскими учреждениями.

Что в России предпринимают для стабильности

Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Подробнее о мерах сообщалось ранее.

Правительство РФ ввело запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.

Роскосмос использует ракеты-носители «Союз-2», предназначавшиеся для запуска британских спутников OneWeb, для запуска отечественных аппаратов связи.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Байконура. Павел Касин / Роскосмос

ВТБ сделал все свои карты бессрочными — их продление и перевыпуск не потребуется.

Политика , встречи и обсуждения

Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин. Он призвал поддерживать переговоры и подтвердил, что КНР готова оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.

Кроме того, Китай будет рад видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, США и НАТО, сообщил Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин. kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым продолжать диалог между русским и белорусским народами. Более того, он счел необходимым с уважением относиться к России.

Реакция: люди , сообщества

Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского заключить мир.

«Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого ждут от вас в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе," - говорится в обращении, которое приводит РИА Новости.



Члены президиума Российской академии наук обратились к ученым из России и других стран мира по поводу ситуации на Украине.

«Мы считаем крайне важным путем переговорного процесса достигнуть прекращения боевых действий и скорейшего мирного урегулирования», — говорится в обращении.

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Финансы и ресурсы

Официальный курс Банка России на 9 марта:

USD 105,8₽

EUR 115,6₽

Цена газа в Европе на открытии торгов выросла на 27,6%, вновь поднялась выше $3200 за тыс. куб. м.

Цены на бензин в США достигли исторического максимума — $4,17 за галлон.

Цена никеля на LME впервые превысила $100 тыс. за тонну.