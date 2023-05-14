Бриллиант «Кохинур» из короны Елизаветы II решили вернуть на родину артефакта

Индия намерена начать долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, пишет The Daily Telegraph .

Их вывезли из страны в Великобританию за колониальный период.

В планах — вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинур». Это может стать крупнейшим требованием Лондону о возвращении артефактов.

Сейчас «Кохинур» из короны Елизаветы II выставлен в лондонском Тауэре, указывает bfm.ru.

О праве бриллиант также заявляли власти Ирана, Афганистана и Пакистана.

Ранее сотрудники компании VD Global обнаружили алмаз, внутри которого свободно перемещался другой алмаз. Камень получил название «Бьющееся сердце» — в честь эмоций после обнаружения. Вес алмаза составляет 0,329 карата.

Между тем древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет нашли в Якутии. Алмаз нашли в кимберлитовой трубке Удачная. Исследование проводила международная группа ученых. В ее составе — также исследователи из Сибири.

Алмаз, по всей видимости, является самым древним из найденных на Земле, считают ученые. Также геологи на Ямале нашли 11 кимберлитовых трубок. Это свидетельствует о нахождении крупных алмазных месторождений.