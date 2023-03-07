У российской туристки изъяли украшения на 1,7 млн рублей

Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли у россиянки украшения на 1,7 млн рублей, сообщает « Говорит Москва » .

Она возвращалась из Турции.

В багаже туристки таможенники обнаружили восемь колец с бриллиантами и цепочки из золота. Все украшения она хотела провезти, не декларируя, указывает Lenta.ru.

В «зеленом коридоре» международного терминала женщину и встретили бдительные таможенники.

Ранее контрабандные шубы и кожаные куртки нашли в алтайском магазине. В одном из торговых павильонов Горно-Алтайска обнаружили 48 нелегально ввезенных шуб из различных видов натурального меха и 20 мужских кожаных курток производства Китая, Турции и Пакистана.

Между тем сибирский депутат получил условный срок за аферу с изумрудами на 1 млн рублей. У него нашли в ручной клади драгоценные камни, ювелирные изделия, а также необработанные искусственно выращенные изумруды. Вместе с ним летел сотрудник компании, которой принадлежали кристаллы.

Пассажиры пытались вывезти камни из России в Таиланд на международную выставку.